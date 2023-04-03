مختبر في ملبورن يتصدر أبحاث سرطان الأطفال على مستوى العالم

أصبح مختبر تابع لمعهد هدسون للأبحاث الطبية في جنوب شرق ملبورن، المركز العالمي للباحثين الطبيين الذين يتطلعون إلى علاج سرطان الأطفال.





يحتوي مختبر أطلس لسرطان الأطفال على أكبر مجموعة في العالم من الخلايا السرطانية عالية الخطورة.





وقال الباحث بول دانيال إن أكثر من 300 من الخلايا السرطانية ستساعد الباحثين في العثور على أدوات وعلاجات جديدة للكشف عن السرطان.





وأضاف، "سرطانات الأطفال مختلفة تماماً عن سرطانات البالغين، لذلك لا نتوقع بالضرورة أن يكون نفس الدواء الذي يعالج سرطانات البالغين فعالاً مع الأطفال."





"يوفر لنا المختبر فرصة لتحديد علاجات جديدة ومؤشرات حيوية للاستجابة لسرطانات الأطفال التي تحتاج لرعاية طبية أكبر."





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