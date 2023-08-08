ظهور متحور فرعي جديد لفيروس كوفيد. فهل يصل إلى أستراليا؟

النقاط الرئيسية: يتسبب أحد المتحورات الفرعية الجديدة في ارتفاع عدد الحالات في بعض أنحاء العالم

من المحتمل أن يكون منتشرًا بالفعل في المجتمع الأسترالي

تم الإبلاغ عن 5431 حالة إصابة بـكوفيد في جميع أنحاء أستراليا في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس

لم يعد يُنظر إلى جائحة فيروس كورونا ، لكن سلالات الفيروس تستمر في التطور والتحور.





الآن، يتسبب أحد المتحورات الفرعية الجديدة في ارتفاع عدد الحالات في بعض أنحاء العالم، ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون منتشرًا بالفعل في المجتمع الأسترالي.





إليك ما نعرفه.



ماذا نعرف عن متحور Eris؟

أُطلق على متحور فيروس كورونا الجديد اسم Eris، أو EG.5.1، وقيل إنه تم اكتشافه لأول مرة في آسيا.





إنه جزء من سلالة Omicron الفرعية وجزء من مجموعة EG.5، والتي تم إدراجها كمتحور تحت المراقبة من قبل منظمة الصحة العالمية في يوليو.





يعتقد الأستاذ المساعد بول غريفين، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأحياء الدقيقة السريرية، أن النوع الفرعي قد شق طريقه على الأرجح إلى أستراليا، ولكن لم يتم تحديده رسميًا بعد بسبب الاختبارات المحدودة التي يتم إجراؤها.





وقال إن إيريس يبدو أنه آخذ في الانتشار في جميع أنحاء العالم.





يُقال إن EG.5.1 يمثل الآن واحدة من كل سبع حالات في المملكة المتحدة.





تقدر أحدث البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) في الولايات المتحدة أن سلالة EG - التي تشمل EG.5.1 - تمثل الآن 17.3 في المائة من الإصابات في البلاد.



ما هي أعراض المتحور الفرعي الجديد؟

تفيد التقارير أن أعراض المتحور الفرعي EG.5.1 تشمل سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق.





يقول غريفين إنها تبدو خفيفة نسبيًا بالنسبة لمعظم الناس.





وقال: «قد يكون بعض ذلك بسبب تأثير اللقاح أو العدوى السابقة».





«أحد الأشياء الرئيسية التي يتحدث عنها الناس هو أنه يبدو أنه يسبب الحمى بشكل أقل شيوعًا قليلاً من بعض المتحورات والمتحورات الفرعية الأخرى في السابق.»



هل لا تزال تشعر بالقلق بشأن كوفيد؟

وفقًا لأحدث البيانات الحكومية، تم الإبلاغ عن 5431 حالة إصابة بـكوفيد في جميع أنحاء أستراليا في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس.





يقول غريفين إن معدلات الاختبار قد انخفضت ، ومن المحتمل أن هذه الأرقام لا تمثل سوى «جزء» من الحالات في المجتمع.





وقال: «أعتقد أن كوفيد بالنسبة للعديد من الأشخاص ليس بالتأكيد في طليعة أذهانهم في الوقت الحالي».





ولكنه يقول إنه على الرغم من أن الوباء لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية، إلا أن التهديد لم يختف.





«لا سيما عندما نرى نوعًا فرعيًا جديدًا ناشئًا، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الحالات في بلدنا كما يبدو أنه يحدث في بلدان أخرى، لذلك نحن بحاجة إلى أن لا يغفل الناس تمامًا عن كوفيد.»





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