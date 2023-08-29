ظاهرة هي الأولى في العالم: استخراج دودة طولها 8 سنتميترات من دماغ امرأة أسترالية

النقاط الرئيسية بدأت المرأة تشكو من أعراض غير مفهومة وتم إيداعها في المستشفى عام 2021

وجد الاطباء دودة طولها 8 سنتميترات في دماغ المرأة أثناء الجراحة

يعتقد الباحثون أن المرأة تناولت طعاما ملوثا بطفيليات ناتجة عن براز ثعبان.

نجح أطباء في استخراج دودة حية يبلغ طولها 8 سنتيمترات من دماغ امرأة أسترالية بعد أن تناولت طعاما ملوثا في ظاهرة هي الأولى من نوعها في العالم.



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تم إيداع المرأة في مستشفى محلي في عام 2021 بعد أن عانت لمدة ثلاثة أسابيع من الإسهال وآلام في البطن، ثم سعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي.





أصيبت بالاكتئاب والنسيان قبل أن يكتشف جراح الأعصاب في مستشفى كانبرا وجود خلل في الفص الأمامي الأيمن لدماغها أثناء أحد الفحوصات في عام 2022.



عندما أجرى الأطباء عملية جراحية في دماغ المرأة، عثروا على دودة مستديرة يبلغ طولها 8 سنتيمترات، والتي يعتقد العلماء أنها أول دودة من هذا النوع يتم العثور عليها في الإنسان.





جدير بالذكر أن الديدان المستديرة شائعة في الثعابين وتعيش عادة في المريء والمعدة قبل أن تخرج على هيئة طفيليات في البراز.





ويعتقد الباحثون أن المرأة أصيبت بالعدوى عندما قامت بجمع وطهي نوع من العشب المحلي يسمى Warrigal Greens بعد أن عثرت عليه بجانب بحيرة بالقرب من منزلها.





ومن المحتمل أن يكون هذا العشب مغطى بالطفيليات الموجودة في براز الثعبان، ويشتبه الباحثون في أن أعضاء المرأة الأخرى، بما في ذلك رئتيها وكبدها، كانت تحتوي على يرقات.



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وقال سانجايا سيناناياكي، خبير الأمراض المعدية والمؤلف المشارك في الدراسة: "هذه هي أول حالة بشرية على الإطلاق لمرض أوفيداسكاريس يتم وصفها في العالم".





وقال الدكتور سيناناياكي إن هذا الاكتشاف سلط الضوء على أهمية غسل الأطعمة جيدًا ومخاطر انتقال الأمراض والالتهابات من الحيوانات إلى البشر.





هذا وقد خرجت المرأة من المستشفى منذ أشهر وتعيش بشكل طبيعي بينما يواصل أخصائيو الأمراض المعدية والدماغ مراقبتها.



