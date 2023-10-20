اختفاء جهاز مشع في جنوب أستراليا. ما مدى خطورته؟

النقاط الرئيسية: تم استدعاء هيئة حماية البيئة إلى موقع Liberty OneSteel في شبه جزيرة آير

الجهاز صغير الحجم لم يتم العثور عليه بعد

قالت الشركة المالكة للمصنع إن المواد تم نقلها أثناء أعمال الصيانة وليس هناك ما يشير إلى أنها غادرت الموقع

لا زالت السلطات حائرة فيما فقدان جهاز مشع من مصنع للصلب في جنوب أستراليا.





تم استدعاء هيئة حماية البيئة إلى موقع Liberty OneSteel في شبه جزيرة آير قبل ثلاثة أسابيع بعد صدور تقارير عن فقدان مقياس مستوى الحاوية الصناعية - وهو أداة قياس تحتوي على مصدر إشعاع صغير.



هل هناك خطر على الجمهور؟

على الرغم من الجهود المشتركة للوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية والشرطة ورجال الإطفاء وعمال مصنع الصلب، إلا أن الجهاز صغير الحجم لم يتم العثور عليه بعد.



قالت وكالة حماية البيئة إنه لا يوجد خطر على الجمهور وأن الجهاز الذي عمره 35 عامًا يحتوي على مستويات منخفضة من النشاط الإشعاعي.





وقد قالت الشركة المالكة للمصنع GFG Alliance إن المواد تم نقلها أثناء أعمال الصيانة وليس هناك ما يشير إلى أنها غادرت الموقع.



ما هو حجم الجهاز؟

يبلغ حجم المادة بضعة ملليمترات ويتم تخزينها في أسطوانة تزن 50 كيلوغرامًا. وقال كيث بالدري من وكالة حماية البيئة لراديو ABC إنه من المحتمل أنه تم التخلص من تلك المواد.





وأضاف بالدري: «إنهم يقومون ببعض عمليات إيقاف التشغيل في الموقع ومن المحتمل أن يكون قد تم دمجه في بعض أكوام النفايات، وعلى هذا الأساس، لا نعتقد أن هناك خطرًا».





وقال متحدث باسم الوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية إن فريقًا من الخبراء بمعدات الكشف المتخصصة يجري «عمليات بحث إشعاعية مكثفة عن الجهاز المفقود».



هل من الشائع أن تختفي هذه الأجهزة؟

وأضاف المتحدث أن «هذه الأجهزة تختفي أحيانًا محليًا ودوليًا بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك سرقة المركبات».





أجهزة القياس المماثلة شائعة في المواقع الصناعية الكبيرة في جميع أنحاء أستراليا، حيث تم تسجيل 87 مبنى لاحتوائها على مصادر إشعاع في جنوب أستراليا وحدها.





من الجدير بالذكر أن ضياع كبسولة تعدين إشعاعية سقطت من شاحنة في منطقة نائية في غرب أستراليا في يناير الماضي تسبب في عملية بحث واسعة النطاق.





أمضت فرق البحث ستة أيام في البحث على طريق بطول 1400 كيلومتر وسط تحذيرات من أن السيزيوم 137 الموجود في الكبسولة يمكن أن يسبب حروقًا إشعاعية أو مرضًا إذا تم التعامل معه بسبب وجود مستويات خطيرة محتملة من الإشعاع.





تم العثور على الكبسولة في النهاية على بعد مترين من الطريق السريع بواسطة معدات متخصصة مصممة لالتقاط الإشعاع المنبعث.





هذا وقد انتهى تحقيق أجري في غرب أستراليا الشهر الماضي ووجد التحقيق أنه لا ينبغي تطبيق أية رسوم أو غرامات.



