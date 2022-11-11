تم إصدار تحذير من الربو الرعدي. فما هو ومن الذين يصابون به؟

النقاط الرئيسية: أصدر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا توقعات «عالية» بحدوث ربو وبائي نتيجة للعواصف الرعدية

الربو الرعدي هو حالة خطيرة تسببت في وفاة 10 أشخاص في ملبورن في عام 2016.

يعمل مكتب الأرصاد الجوية بشكل وثيق مع سلطات الولاية للتنبؤ بخطر حدوث ربو رعدي وبائي

يتم حث الأشخاص المصابين بالربو أو حمى القش على البقاء في منازلهم في أجزاء من فيكتوريا بعد أن أصدرت السلطات تحذيرًا من الربو الرعدي.





أصدر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا توقعات «عالية» بحدوث ربو وبائي نتيجة للعواصف الرعدية يوم الخميس في منطقتي مالي وويميرا في شمال غرب الولاية، مما يعني أن هناك فرصة متزايدة لحدوث حدث.





الربو الرعدي هو حالة خطيرة تسببت . ويُعتقد أن الأشخاص من الأعراق الهندية والسريلانكية وجنوب شرق آسيوية معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بهذه الحالة، حيث بلغت نسبة حالات الدخول إلى المستشفيات 39 في المائة في عام 2016 من هذه المجموعات.



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كيف يحدث الربو الرعدي؟

يحدث الربو الوبائي الناجم عن العواصف الرعدية عندما يصاب عدد كبير من الأشخاص فجأة بأعراض الربو خلال فترة زمنية قصيرة. يُعتقد أنه ناتج عن ارتفاع مستويات حبوب اللقاح العشبية التي يمكن أن تنفجر وتطلق جزيئات صغيرة خلال نوع معين من العواصف الرعدية.





تنتشر تلك الحالة في فيكتوريا وكانبيرا والمناطق المحيطة بها وكذلك في المناطق الوسطى من نيو ساوث ويلز بما في ذلك واجا واجا ودوبو وفي أقصى الشمال حتى تامورث.





يعمل مكتب الأرصاد الجوية بشكل وثيق مع سلطات الولاية للتنبؤ بخطر حدوث ربو رعدي وبائي.



تنجم حالة الربو الرعدي عن ارتفاع مستويات حبوب اللقاح العشبية ونوع معين من العواصف الرعدية. Source: AAP / Twitter/Celicajim

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت معرضًا للخطر؟

وجدت الدراسات التي أجريت بعد حدوث حالات الربو الرعدي في عام 2016 أن العديد من الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم بالربو ولكنهم كانوا حساسين لحبوب اللقاح يمكن أن يتعرضوا أيضًا لأعراض تنفسية.





يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص الذين يصابون بحمى القش (مع الربو المعروف أو بدونه)، لأنهم غالبًا ما يكونون حساسين لحبوب اللقاح. الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الربو أو الحساسية أو الحساسية لحبوب اللقاح بشكل عام كانوا أيضًا معرضين للخطر.





تشمل الأعراض:



ضيق التنفس المفاجئ

ضيق الصدر

صفير الصدر

السعال

عدم القدرة على التحدث بجمل كاملة

قد تشمل الأعراض عند الأطفال التعب والتهيج والشكاوى من التهاب البطن، بالإضافة إلى إظهار المص في الحركات حول الصدر والحلق عند التنفس.





يمكن أن تظهر الأعراض فجأة ويجب معالجتها على الفور باستخدام بخاخ مسكن للربو.





بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حمى القش، يمكن أن تساعدهم زيارة أخصائي المناعة في معرفة ما يصيبهم بالتحسس وهو أمر مهم لفهم ما إذا كانوا عرضة للربو الرعدي. يمكن أن تشمل المواد المسببة للحساسية



الأخرى غبار المنزل أو وبر القطط أو الجراثيم الفطرية.



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ماذا يجب أن يفعل الناس خلال فترة التحذير؟

تنصح منظمة الربو الأسترالية الناس بالبقاء في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب قبل وأثناء وبعد مرور العاصفة. يجب أن يكون لدى المصابين بالربو الأدوية المسكنة في متناول اليد.





لعلاج أعراض الربو، ابدأ الإسعافات الأولية على الفور واتصل بثلاث أصفار (000) للحصول على المساعدة إذا لم تتحسن الأعراض أو إذا بدأت تزداد سوءًا.





خطوات الإسعافات الأولية للربو باستخدام دواء الربو الأزرق/الرمادي هي كالتالي:





1. اجلس الشخص في وضع مستقيم



2. أعطِ أربع نفخات منفصلة من بخاخ التسكين الأزرق/الرمادي



3. انتظر أربع دقائق



4. كرر



5. إذا لم يكن هناك أي تحسن، فاتصل بثلاث أصفار (000)



6. استمر في إعطاء أربع نفخات منفصلة من البخاخ الأزرق/والرمادي كل أربع دقائق حتى وصول سيارة الإسعاف.





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