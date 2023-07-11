يمكن الحصول على حبوب الإجهاض بسهولة أكثر الآن. فمن سيكون قادرًا على وصف الدواء وتخزينه؟

وافقت إدارة السلع العلاجية على تغييرات في القيود المفروضة على من يمكنه وصف حبوب الإجهاض وتوزيعها.

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Access to medical abortions will be expanded in Australia through changes approved by the Therapeutic Goods Administration. Source: Getty / Maskot

النقاط الرئيسية:
  • سيكون من الممكن وصف MS-2 Step من قبل أي ممارس رعاية صحية يتمتع بالمؤهلات والتدريب المناسبين
  • تم رفع القيود المفروضة على صرف الدواء مما يعني أنه يمكن أيضًا صرف الدواء من قبل أي صيدلي
  • تمت إضافة تحذيرات وإرشادات جديدة إلى معلومات المنتج
يتم تسهيل إمكانية الحصول على الإجهاض الطبي في أستراليا من خلال تغييرات تاريخية في من يمكنه وصف حبوب الإجهاض وتخزينها.

وافقت إدارة السلع العلاجية (TGA) على طلب من شركة الأدوية غير الربحية MS Health لتعديل القيود المفروضة على حبوب الإجهاض الطبي MS-2 Step (ميفبريستون وميسوبروستول).

اعتبارًا من أغسطس، سيكون من الممكن وصف MS-2 Step من قبل أي ممارس رعاية صحية يتمتع بالمؤهلات والتدريب المناسبين، بما في ذلك الممرضون الممارسون.

كما تم رفع القيود المفروضة على صرف الدواء مما يعني أنه يمكن أيضًا صرف الدواء من قبل أي صيدلي.
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في السابق، كان الأطباء بحاجة إلى شهادة لوصف MS-2 Step، وكان الصيادلة بحاجة إلى التسجيل لتوزيعه.

قالت TGA إن القرار «سيساعد في معالجة مشكلات الوصول المهمة للمرضى الذين يحتاجون إلى هذا الدواء».

تمت إضافة تحذيرات وإرشادات جديدة إلى معلومات المنتج، والتي توفر معلومات حول الظروف التي يجب فيها إحالة الشخص إلى ممارس طبي.

تم اتخاذ قرار الموافقة على هذه التعديلات بناءً على مشورة الخبراء من اللجنة الاستشارية للأدوية، وهي لجنة مستقلة ذات خبرة في المجالات العلمية والطبية والسريرية بما في ذلك تمثيل المستهلك.

التغييرات هي جزء من الوعد الانتخابي لحكومة ألبانيزي بزيادة قدة السيدات الحصول على خدمة الإجهاض.

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نشر في: 11/07/2023 11:22am
By Jessica Bahr
المصدر: SBS
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