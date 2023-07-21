الضحك والترفيه والطعام اللذيذ: عناوين الموسم الجديد من The Cook Up مع آدم لياو

النقاط الرئيسية: آدم لياو يعود في موسم جديد ومثير للشهية من برنامج The Cook Up

سيستقبل آدم في مطبخه هذا الموسم أكثر الوجوه شهرة في عالم الطعام والترفيه الذين يجتمعون على حب المأكولات والدردشة.

حققت هذه السلسلة إنجازاً استثنائياً بوصول عدد حلقاتها إلى 500 حلقة هذا الموسم بعد عامين على انطلاقها.

سوف تستمتعون بنصف ساعة من الطهي والترفيه مع جانب من الضحك في سلسلة The Cook Up التي تصل حلقاتها إلى 500 حلقة هذا الموسم، والذي هو إنجاز مذهل بعد عامين من بدء عرضه فقط، كما تتوافر المواسم السابقة كلها على SBS On Demand.





على مدار أيام الأسبوع، تنضم شخصيتان من عشاق الطعام إلى آدم لياو من الممثلين والكوميديين والمؤلفين والصحفيين والمغنين والممثلين والشخصيات الرياضية. لذا سيستقبل أدم في مطبخه هذا الموسم أكثر الوجوه شهرة في عالم الطعام والترفيه الذين يجتمعون على حب المأكولات والدردشة.



Source: SBS كما نرى أيضاً آدم يطبخ جنباً إلى جنب مع بعض أفضل الطهاة وأكثرهم خبرة، كما يجري مناقشات رائعة مع الصحفيين والشخصيات الأكثر إثارة للاهتمام من جميع أنحاء البلاد. وبالطبع، سيكون هناك استضافة لبعض الأصدقاء الذين شاركوا سابقاً في البرنامج.





بدأ عرض هذا الموسم من The Cook Up باحتفال لمدة أسبوع بمناسبة أسبوع النايدوك. ولأول مرة أيضاً، تولت الضيفة نورني بيرو من مابو مابو من ملبورن، مهمة تقديم البرنامج بدلاً من آدم طوال هذا الأسبوع.



Source: SBS / آدم لياو أما حلقات ليلة الجمعة، فستركز على جعل الترفيه في المنزل أمرًا بسيطًا وسهلاً خلال هذه النصف ساعة من تقديم الطعام المثالي مع أفضل الأصدقاء لإلهام المشاهدين ليصبحوا أفضل المضيفين في مطابخهم الخاصة.



يقول آدم لياو مقدم هذه السلسلة أن كان رد فعل الجمهور على The Cook Up استثنائي فعلاً، إذ يخبره الناس في كل مكان يذهب إليه أنه جزء من روتينهم الليلي، كما أن الكثيرين يطبخون وصفات من البرنامج وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي يومياً، وآخرون يرسلون أسئلتهم إلينا للإجابة عليها على الهواء. كما أن العديد من الأهالي يخبرونه أن أطفالهم تعلموا الطبخ بعد مشاهدة برنامجه كل ليلة.



Source: SBS من جهتها، تقول إميلي غريغز، مديرة SBS Food أنه لا يوجد شيء أفضل من لقاء الأصدقاء على طعام رائع وهذا ما يدعوكمإليه The Cook Up في كل حلقة من حلقاته. كما احتفل فريق SBS وفريق The Cook Upهذا الموسم بإنجاز استثنائي وهو وصوله إلى 500 حلقة.





تجدر الإشارة أن هذه السلسلة ستصبح متوافرة مع ترجمة عربية على SBS On Demand في وقت لاحق.



