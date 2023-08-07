سلسلة جديدة على SBS تطرح السؤال: ما هو طبق أستراليا الوطني؟

هذه السلسلة الجديدة تجول أستراليا مع اثنين من أشهر الطهاة بحثاً عن الطبق الذي يختصر الثقافة الأسترالية بأكملها.

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Adam & Poh’s Great Australian Bites Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • سلسلة جديدة على SBS تبحث عن الطبق الوطني لأستراليا.
  • آدم لياو وبوه لينغ يو يخوضان هذه التجربة معاً انطلاقاً من أولورو مروراً بالولايات الأسترالية وصولاً للعاصمة كانبرا.
  • هذه التجربة أعادت إيقاظ قصص الانتماء والهجرة بالنسبة لبوه.
في هذه السلسلة الجديدة نرى اثنان من أفضل الطهاة، "آدم لياو" الطباخ والكاتب ومقدم العديد من برامج الطبخ على الشاشات الأسترالية "وبوه لينج يو" التي حصدت المركز الثاني في الموسم الأول من Masterchef Australia، ما أدخلها عالم تلفزيون الطعام فقدمت ثلاثة مواسم من Poh's Kitchen، يجولان الطرق الأسترالية المفتوحة على مصراعيها تحت السماء الزرقاء وعلى وقع الإيقاعات الكلاسيكية، فيعبرون السهول والسواحل والمدن البراقة بحثًا عن الأطباق الأسترالية الوطنية التي تعكس صميم الثقافة الأسترالية.
يبدأ آدم وبوه رحلتهما في قلب أستراليا في أولورو، ثم ينتقلان إلى داروين و كاكادو حيث يستكشفون مطبخ الأمم الأولى وما بعده والتعددية الثقافية التي تلحق به. ثم يسافران عبر منطقة فيكتوريا الإقليمية حيث يكتسبان المزيد من المعرفة عن أركان الطهي الثلاثة لأي مدينة أسترالية. أما في تسمانيا فيحاولون التعرف على فطيرة اللحم الأسترالية العظيمة. وفي جنوب أستراليا، يكتشف الثنائي كيف أدى حب أستراليا لثقافة المقاهي إلى نقل وجبة الفطور الأسترالية المتأخرة المعروفة بـ Brunch إلى الساحة العالمية.
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Source: SBS
أما في سيدني، فهما يعيدان النظر في أيقونات الطعام الأسترالي ويصنعان كعكة رائعة، قبل أن ينتهي بهما المطاف في العاصمة الوطنية كانبيرا، حيث سيعطيان الإجابة الحاسمة عمّا هو الطبق الأسترالي الوطني.

يلتقي آدم وبوه خلال هذه الرحلة بمجموعة من الأصدقاء الذين شكلوا كلاً من النسيج المطبخي والثقافي لأستراليا، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.
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Source: SBS
قال آدم لياو أن هناك الكثير من الأشياء التي نحبها في الطعام الأسترالي، لكننا نميل إلى ذلك التركيز أكثر من اللازم على الأشياء الفاخرة والرائعة. لكن قلب الأكل الأسترالي يكمن في الأطباق البسيطة والمتنوعة. وقد حان الوقت للاحتفال بالطعام الذي نحبه جميعاً وهذا ما استمع بالقيان به مع بوه في هذه الرحلة.

أما قال بوه لينغ يو فقالت إن السفر عبر المناظر الطبيعية الأسترالية الشاسعة وتجربة العديد من التقاليد الغذائية أعادت إيقاظ قصص الانتماء والهجرة. واعتبرت أنه كان من الرائع التعلم من الأشياء التي صنعوها ولماذا تعتقد أن أستراليا لديها واحدة من أكثر ثقافات الطعام ثباتاً في العالم.
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Source: SBS
يبدأ العرض الأول من Adam & Poh’s Great Australian Bites يوم الثلاثاء في الثامن من آب / أغسطس على SBS On Demand وفي الثامنة مساءً على SBS Food، كما انه سيكون متوافراً مع ترجمة عربية.

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نشر في: 8/08/2023 8:00am
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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