هل خسرت أستراليا الحرب على المخدرات؟

النقاط الرئيسية تضغط عضو برلمان بولاية نيو ساوث ويلز عن حزب الخضر لتشريع الكوكايين قائلة إنها ستدفع العصابات للتوقف عن العمل.

يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الأخيرة في سيدني المرتبطة بتجارة المخدرات.

يقول الخبراء والنشطاء أنه لا يوجد دليل على أن نزع الصفة الجرمية يؤدي إلى زيادة تعاطي المخدرات.

اعتبرت عضو البرلمان أن إلغاء تجريم الكوكايين يمكن أن يدفع عصابات المخدرات المنظمة إلى التوقف عن العمل، ودعت الخبراء والناشطين لاتباع نهج جديد في التعامل مع المخدرات.





وربطت الشرطة سلسلة من حوادث إطلاق النار الأخيرة في سيدني بتجارة المخدرات، فيما لا يسجل انخفاض في استخدام الكوكايين بين المواطنين.





ويشير النظام الوطني للإبلاغ عن المخدرات غير المشروعة إلى أن استخدام الكوكايين وتوافره ظل ثابتاً في أستراليا في عامي 2021 و2022، حيث استخدم 15 في المائة من المشاركين في الاستطلاع المخدرات في الأشهر الستة الماضية.





وقالت كيت فيرمان، عضو البرلمان عن الخضر في نيو ساوث ويلز، إن الحرب "العبثية" على المخدرات مستمرة وإن "الأشخاص الوحيدين الذين يستفيدون من هذه العقلية الغبية والخطيرة هم المجرمون".





أضافت فيرمان: "أسوأ شيء بالنسبة لكبار تجار المخدرات في الوقت الحالي هو وجود سوق قانونية، وهذا أكثر ما يخشونه".





"لماذا الكوكايين غير قانوني والمخدرات الأخرى مثل الكحول مشروعة؟ لدينا عدد من الوفيات في هذا البلد من الكحول أكثر بكثير مما نتسبب به الكوكايين."



ومن غير المرجح أن تؤدي دعواتها إلى تغيير ملموس، لكن نيو ساوث ويلز قد تقرر اتباع ولايات أخرى بإلغاء تجريم المخدرات.





وكانت حكومة مينز قد التزمت بعقد قمة حول المخدرات في ولايتها الأولى، لكنها لم تكشف بعد عن التفاصيل.



