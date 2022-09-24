حقق جيلونغ كاتس اللقب العاشر في تاريخه في مباراة سيطر على أشواطها الأربعة

النقاط الرئيسية: أقيم نهائي كرة القدم الأسترالية في ملبورن

حقق فريق جيلونغ كاتس الفوز على سيدني سوانس و توج بطلاً للمرة العاشرة في تاريخه

حضر 100 ألف متفرج الى ملعب ال MCG لمشاهدة نهائي الدوري الرياضي الأكبر في أستراليا

فاز فريق جيلونغ كاتس على نظيره سيدني سوانس في المبارة النهائية لدوري كرة القدم الأسترالية AFL Grand Final.





وحقق جيلونغ كاتس فوزه السادس عشر على التوالي ليقود المباراة النهائية بهيمنة كبيرة على الأشواط الأربعة، ليفوز بنتيجة 133 مقابل سيدني سوانس الذي سجل 52 نقطة.





وكما إقيمت المباراة النهائية في ملبورن في ملعب ال MCG، بعد غياب دام 3 سنوات منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.



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والجدير بالذكر أن نتيجة مباراة اليوم مشابهة لما كانت عليه قبل ثلاث سنوات عندما حقق ريتشموند الفوز على فريق غريتر ويسترن سيدني.





قدم جيلونغ كاتس أداء رائع أمام 100 ألف متفرج، ليحقق اللقب الغائب منذ عام 2011.





الشوط الأول كان صعباً على سيدني سوانس، استحوذ فريق جيلونغ كاتس على الكرة في منطقته في وقت مبكر، وسيطر على أحداث الشوط الأول ليحقق أعلى نتيجة في الجولات الأولى تلقاها سيدني سوانس طوال العام.





بعد خطأ مبكّر من تسديدة ثابتة، انتزع النجم توم هوكينز شرف الهدف الأول بعد بعض التحركات الرائعة.



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أهمية هذا الدوري بالنسبة للأستراليين جعلت من اليوم الذي يسبق النهائي عطلة رسمية في ولاية فيكتوريا.





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