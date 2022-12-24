"كان عاماً صعباً": القادة السياسيون يوجهون رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد

النقاط الرئيسية: ألقى أنتوني ألبانيز أول رسالة له بمناسبة عيد الميلاد كرئيس للوزراء.

أشاد رئيس الوزراء بخدمة الطوارئ وقوات الدفاع وعمال الورديات

سيستمتع الأستراليون بأول عيد ميلاد بدون قيود منذ بدء COVID-19.

أشاد أنطوني ألبانيزي بعمال خدمة الطوارئ في أستراليا في رسالته الأولى بمناسبة عيد الميلاد كرئيس للوزراء، حيث حذر زعيم المعارضة بيتر داتون من أن المجتمعات التي دمرتها الفيضانات ستظل بحاجة إلى دعم حكومي.





ويستمتع الأستراليون بأول عيد ميلاد خالٍ من القيود منذ بداية جائحة COVID-19، بعد عام من تسبب متغير Omicron في فوضى السفر وإغراق الآلاف في العزلة خلال فترة الأعياد.





يرتدي ألبانيزي ربطة عنق حمراء وخضراء مخصصة عادة لفريقه في جنوب سيدني رابيتوز للرغبي، ووصف عيد الميلاد بأنه "يوم للاسترخاء مع العائلة والأصدقاء" ولكنه أيضاً "محوري جداً لعقيدة العديد من الأستراليين.





وقال "بالطبع، هو ليس يوم عطلة للجميع، فإذا كنت تعمل اليوم، أود أن أشكرك على خدمتك للآخرين".



Prime Minister Anthony Albanese has thanked emergency service and defence personnel in his first Christmas message as prime minister. "إذا كنت تعمل وأعطيت وقتك لجعل عيد الميلاد أفضل للأستراليين، سواء كنت تقدم الغداء للمحتاجين أو كنت تحافظ على سلامة شواطئنا، أود أن أعرب عن امتناني وإعجابي".





"الأمر نفسه ينطبق على جميع عمال خدمة الطوارئ لدينا، وبالطبع جميع أفراد قوات الدفاع الأسترالية، سواء كانوا يخدمون هنا، أو بعيداً عن الوطن في الخارج. شكراً لكل فرد منكم".





وتتناقض خلفية تعليقات ألبانيزي بشكل صارخ مع تلك الفترة من العام الماضي، عندما حث رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون الأستراليين على "في الصبر" في مواجهة موجة أوميكرون التي تسببت في تأخير واسع النطاق للسفر في عيد الميلاد.





وحينها شعر المسافرون بالإحباط بسبب متطلبات اختبارات PCR لعبور بعض الحدود بين الولايات، مما ساهم في أوقات الانتظار التي تدوم حوالي أسبوع في العديد من المناطق.





وكما أقر السيد موريسون بحجم الكارئة لمأساة مدرسة هيلكريست الابتدائية، التي خلفت ستة أطفال قتلى، قبل أقل من أسبوعين من العيد آنذاك.



عام صعب

وقال داتون إن عام 2022 كان صعباً على الأستراليين، حيث عصفت باالأستراليين الكوارث الطبيعية، والانتهاكات للبيانات التي شهدتها بعض الشركات، وخبر وفاة الملكة إليزابيث.





كما أشار زعيم الحزب الليبرالي من أن ضغوط تكاليف المعيشة استمرت في إلحاق الضرر بالأستراليين مع حلول عيد الميلاد.



Peter Dutton has described 2022 as a "difficult year" for many Australians. "وستستمر المجتمعات في طلب مساعدتنا ومساعدتنا الحكومية في الأشهر والسنوات المقبلة ".





"بالروح المسيحية، نتمنى التواصل مع أولئك الذين تعرفهم والذين قد يكونون بدون أحباء حتى لا يقضواعيد الميلاد بمفردهم.





"في حين أنه كان عاماً صعباً، إلا أن العيد هو الطريقة الأسترالية التي نظهر بها الامتنان لما لدينا، عيد الميلاد هو الوقت المناسب للأستراليين للتعبير مرة أخرى عن شكرنا على مدى حظنا في العيش في أفضل بلد في العالم".





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