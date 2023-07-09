ألبانيزي يكشف من برلين عن صفقة عسكرية بمليار دولار لتزويد ألمانيا بعجلات مدرعة

الصفقة تشمل بيع ألمانيا 100 عجلة مدرعة من نوع بوكسر استرالية الصنع

Albanese.jpg

PM Anthony Albanese . Source: AAP / MICK TSIKAS

كشف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي من برلين عن صفقة عسكرية بقيمة مليار دولار لتزويد ألمانيا ب100 عجلة مدرعة استرالية الصنع من نوع بوكسر.

يأتي ذلك بعد أن وصل رئيس الوزراء إلى العاصمة الالمانية قبل يوم واحد من توجهه الى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) .

وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن تقدم أستراليا أكثر من 100 ناقلة استطلاع قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة من طراز بوكسر إلى ألمانيا.

وسيتم تزويد المانيا بالعجلات من قبل شركة مركبات عسكرية مقرها كوينزلاند اعتبارًا من عام 2025.

وقال ألبانيزي إن الصفقة تعد واحدة من أكبر صفقات تصدير الاسلحة الأسترالية على الإطلاق وستخلق 1000 فرصة عمل جديدة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.


شارك
نشر في: 10/07/2023 7:56am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP

الأكثر متابعة

The Centrelink logo on a sign.

تقرير عن روبوديبت وتبعاتها: اتهامات تطال مسؤوولين سابقين ومطالب بالعدالة

10:00
مظاهرات سيدني دعما للشعب الفلسطيني.JPG

مظاهرات حاشدة لأطياف من الأستراليين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث جنين

Australian women's national football team members hold the indigenous flag.

في سابقة تاريخية: علم السكان الأصليين يرفرف في كأس العالم للسيدات

Untitled design.png

جريمة عنف منزلي تهز سيدني: مقتل أم لثلاثة أطفال وتوجيه الاتهام لزوجها السابق

14:18
Iraqi soccer.png

مدرب فريق نسوي: مهارات لاعبات الجالية وطموحاتهن عالية للانضمام للماتيلداس ولكن قد تصطدم برغبات الأهل

10:42
download (1).jpg

طبيب يحذر: كثرة تناول المسكنات قد تؤدي إلى الفشل الكلوي

13:30
MicrosoftTeams-image (21).png

'حكايات جدة أبورجينية': الكتاب الأول الذي يروي قصص السكان الأصليين باللغة العربية

epaselect ISRAEL PROTEST JUSTICE REFORM

التظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل تستعيد زخمها قبيل تصويت مهم