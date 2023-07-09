ألبانيزي يكشف من برلين عن صفقة عسكرية بمليار دولار لتزويد ألمانيا بعجلات مدرعة

كشف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي من برلين عن صفقة عسكرية بقيمة مليار دولار لتزويد ألمانيا ب100 عجلة مدرعة استرالية الصنع من نوع بوكسر.





يأتي ذلك بعد أن وصل رئيس الوزراء إلى العاصمة الالمانية قبل يوم واحد من توجهه الى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) .





وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن تقدم أستراليا أكثر من 100 ناقلة استطلاع قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة من طراز بوكسر إلى ألمانيا.





وسيتم تزويد المانيا بالعجلات من قبل شركة مركبات عسكرية مقرها كوينزلاند اعتبارًا من عام 2025.





وقال ألبانيزي إن الصفقة تعد واحدة من أكبر صفقات تصدير الاسلحة الأسترالية على الإطلاق وستخلق 1000 فرصة عمل جديدة.





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