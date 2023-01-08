ألبانيزي يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات في غرب استراليا

يزور رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي غرب أستراليا لتفقد منطقة كيمبرلي النائية التي دمرتها الفيضانات.





وسيزور البانيزي المجتمعات المتضررة من الفيضانات إلى جانب رئيس حكومة الولاية مارك ماكغوان ووزير الزراعة موراي وات والسيناتور بات دودسون.





وتتزامن هذه الزيارة مع بدء جهود التنظيف في بلدة فيتزروي كروسينغ التي تحملت وطأة مياه الفيضانات.





ولا يزال مئات السكان الذين فروا من المنطقة ينتظرون العودة إلى منازلهم.



A supplied image obtained on Wednesday, January 4, 2023, of kangaroos stranded in floodwaters in the Kimberley region of Western Australia. A remote Western Australian town surrounded by a 100-year flood has become a refuge for hundreds of people evacuated from outlying communities.(AAP Image/Supplied by Andrea Myers) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: ANDREA MYERS/PR IMAGE هذا وأكد وزير خدمات الطوارئ في غرب أستراليا، نويل داوسون، إن التقييم السريع للأضرار وخطة التنظيف قد اكتملت بالفعل بالتنسيق مع مجتمعات السكان الأصليين.





وما والت مناسيب المياه مرتفعة مرتفعا في نهر فيتزروي عند منطقة كيمبرلي.





وكان النهر قد بلغ ذروته في منطقة فيتزروي كروسينغ عند حوالي 15.8 متر بعد ظهر الأربعاء، لكن مستوى الفيضان بدأ في الانحسار الآن.





واكدت سلطات الطوارئ في غرب استراليا إنها أنقذت و نقلت 233 شخصًا من مياه الفيضانات واستجابت لـ 54 حادثة طلب للمساعدة.











