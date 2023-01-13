يجب أخذ الحيطة والحذر إنه يوم الجمعة الواقع في الثالث عشر من الشهر: خرافة أم حقيقة؟

النقاط الرئيسية: يشير يوم الجمعة الثالث عشر إلى يوم الجمعة الموافق تاريخ الثالث عشر من الشهر في التقويم الميلادي

تعتقد الثقافات الغربية أنه يوم سيئ الحظ، لكن أصول هذا الاعتقاد غير متفق عليها

يقول أحد الباحثين إن الأدلة تثبت أنه يوم عادي ولا يقل حظاً عن أي يوم آخر

إنها واحدة من أكثر الخرافات المعروفة في الثقافة الغربية والتي يمكن أن تترك لنا شعوراً سيئ.





فالجمعة الثالث عشر هو عندما يصادف تاريخ الثالث عشر من الشهر في التقويم الميلادي يوم جمعة يعتبره الكثيرون يوماً سيئ الحظ.





وحتى أن معالجاً نفسياً متخصصاً قد صاغ مصطلح paraskevidekatriaphobia، وهو مصطلح يشير إلى الخوف غير المنطقي من اليوم.





وقالت الباحثة من جامعة مردوخ الدكتورة كايلي ستورجس، إنها أيضاً واحدة من أكثر الخرافات إثارة للجدل من حيث أصولها، وسبب ارتباط هذا اليوم بسوء الحظ، وما إذا كان يجب علينا الشعور بالقلق بالفعل في هذا اليوم.



أصول يوم الجمعة 13

أوضحت الدكتورة كايلي أنه بناءً على طريقة تنظيم التقويم الميلادي، هناك دائماً يوم جمعة واحد على الأقل في تاريخ الثالث عشر من كل عام وأحياناً ما يصل إلى ثلاثة، فمثلاً هذا العام يقع في كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر.





وقالت إن الثقافات الغربية تعتبر هذ اليوم ذو حظ سيئ، وأصول هذا الاعتقاد مختلفة وتطورت بمرور الوقت.





"إذا كان هناك شيء واحد نعرفه عن الجمعة 13، فهو أن الكثير من الناس لديهم الكثير من الآراء المختلفة حول سبب سوء الحظ".





وطبقاً لأسطورة تيوتون وهي مجموعة من الأساطير التي تستند إلى ديانة شعوب أوروبا الشمالية في الغالب، يحضر الإله لوكي حفل عشاء مجالساً لـ 12 إلهاً أخر، ليكتمل العدد ثلاثة عشر على الطاولة. بعد أن خدعه لوكي، وقتل إله آخر.





وأما في الديانة المسيحية، حضر العشاء الأخير يسوع المسيح وتلاميذه وكان عددهم 13، وحدث هذ العشاء قبل صلب يسوع المسيح يوم الجمعة العظيمة.



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من جهة أخرى لا يعتبر يوم الجمعة الثالث عشر سيئ الحظ عبر جميع الثقافات أو الأديان.





فاستناداً إلى التقويم الهندوسي، يُطلق على اليوم الثالث عشر اسم "Trayodashi"، حيث يعبد الناس شيفا Shiva، الإله الثالث في الثلاثية الهندوسية.





وفي اليونان والدول الناطقة بالإسبانية، يعتبر أيضاً يوم الثلاثاء الثالث عشر مشئوم، بينما هذا التاريخ في إيطاليا هو يوم الجمعة السابع عشر.



هل هنالك دلائل أو مؤشرات على سوء الحظ المرافق للجمعة الثالث عشر؟

نظر باحثون في المملكة المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة في الروابط بين الصحة والسلوك والخرافات المحيطة ليوم الجمعة الثالث عشر.





ونظرت إحدى الدراسات في معدل حوادث المرور في منطقة واحدة من لندن يوم الجمعة 13 ويوم الجمعة السابقة، ووجدت أن هناك زيادة كبيرة في حالات دخول المستشفيات في اليوم الثالث عشر على الرغم من وجود عدد أقل من السائقين على الطريق.





واستكشف بحث منفصل في المملكة المتحدة من عام 2021 ما إذا كان هناك فرق بين العمل كجراح للحالات الطارئة يوم الجمعة الثالث عشر مقارنةً بيوم الجمعة السابق في مستشفى كبير، وقال الدكتور ستورغس إنه لم يجد فرقاً كبيراً، حيث استنتج أن "يوم الجمعة الثالث عشر لم يكن يبدو أكثر ازدحاماً من أي يوم جمعة آخر".



Based on the Gregorian calendar, there is always at least one Friday the 13th every year and sometimes up to three. Source: Getty / Stockbyte وبينما وجدت إحدى الدراسات زيادة طفيفة في حوادث السيارات بين النساء السائقات في فنلندا، قال الباحثون إن هذا يرجع إلى حد كبير إلى القلق من هذه الخرافات.





وقال الدكتور ستورغس إن الأدلة المتوفرة " تثبت أنه الجمعة 13 ليس أقل حظاً من أي يوم آخر".





"بشكل عام، ما يمكننا قوله هو أن ذلك يعتمد على كيف يمكن أن يتصرف الناس في هذا اليوم بالذات".





وقال الدكتور ستورغس إنه من الطبيعي الشعور بالقلق في مثل هذا اليوم.





"لذا إذا كنت تشعر بقليل من القلق هذا الجمعة، فحاول فقط أن تتذكر أنه لا يوجد شيء مختلف في هذا اليوم عن أي يوم آخر".





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