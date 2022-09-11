التونسية أنس جابر تخسر نهائي "أميركا المفتوحة للتنس" لكنها تدخل التاريخ كأول عربية تصبح مصنفة ثانية عالمياً

النقاط الرئيسية أنس جابر تدخل التاريخ كأول عربية تصبح مصنفة ثانية على العالم بعد خسارتها نهائي بطولة "أميركا المفتوحة للتنس"

أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الثالث في البطولات الكبرى والاول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

تأمل أنس جابر بمتابعة نجاحتها وأن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي.

حُرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية هذا العام وخسرته امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وباتت شفيونتيك أول لاعبة بولندية تحرز اللقب في نيويورك لتحقق لقبها الكبير الثاني هذا العام والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

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وتعود المرة الأخيرة التي نجحت فيها لاعبة في الفوز بلقبين كبيرين في عام واحد إلى 2016 عندما توجت الألمانية أنجليك كيربر بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز.

وواصلت شفيونتيك مستوياتها الرائعة هذا العام وحققت لقبها السابع بعد الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت، روما ورولان غاروس إثر سلسلة مذهلة حققت خلالها 37 فوزًا متتاليًا.

وباتت ابنة الـ21 عامًا أصغر لاعبة تحقق ثلاث بطولات كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا في 2008 عندما كانت في سن العشرين.

تلهم الأجيال

من جهتها، كانت تأمل جابر في أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى بعد

أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي.

وستصعد جابر من المركز الخامس الى الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.

وهذا الفوز الثالث لشفيونتيك على التونسية مقابل اثنين لجابر التي فشلت في الثأر من خسارتها ضد البولندية في نهائي دورة روما للألف هذا العام.

قالت جابر بعد الخسارة أمام جماهير آزرتها "أريد ان اشكر الجماهير على دعمي ومؤازرتي. حاولت ولكن ايغا لم تسهّل الامور عليّ هي تستحق الفوز اليوم".

وردً على سؤال عن كونها أول لاعبة إفريقية وعربية تصل الى النهائي في نيويورك "هذا يعني الكثير بالنسبة لي وانا أحاول ان ادفع نفسي لاقدم أكثر والفوز بلقب غراندسلام هو أحد أهدافي وآمل أن ألهم المزيد من الاجيال، هذا هدفي أيضًا".

من جهتها بات شفيونتيك أول لاعبة منذ الاميركية سيرينا وليامس 2013 التي تفوز في العام ذاته بلقبي رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة.

قالت بعد الفوز "هذه البطولة شكلت تحديًا كبيرًا، هذه نيويورك، الاجواء صاخبة كثيرًا وجنونية....كان علي ان اواصل العمل واخوض التحديات".

وتابعت شفيونتيك التي حققت لقبها العاشر في مسيرتها من دون أن تخسر أي مجموعة "أنس قدمت موسمًا رائعًا وبطولة رائعة واتمنى ان نتلاقى كثيرًا في النهائيات القادمة واهنئ فريقي لانكم قمتم بعمل كبير".

بداية سيئة

أمام حشد غفير على ملعب آرثر آش، من بينهم مشاهير أمثال الممثل ماثيو بيري المعروف بشخصية "تشاندلر" في المسلسل الكوميدي "فريندز، بدأت جابر المباراة بطريقة سيئة وخسرت الشوط الثاني على إرسالها من دون أن تفوز بأي نقطة قبل أن تتقدم شفيونتيك 3-صفر بضربات قاضية قوية في كل زوايا الملعب.

حسّنت التونسية أداءها ونجحت في كسب شوط إرسالها قبل أن تكسر منافستها لتقلص الفارق الى 3-2.

لكنها أخفقت في المحافظة على هذا الامتياز وخسرت بعدهاالاشواط الثلاثة التالية لتخسر المجموعة 6-2.

ولم تختلف بداية المجموعة الثانية عن الاولى، إذ نجحت شفيونتيك أيضًا في التقدم 3-صفر.

خلال الشوط الثاني على إرسالها، ظهر جليًا توتر جابر عندما حاولت تسديد كرة ساقطة - التي تعتبر عادة نقطة قوتها - ولم تنجح بها حتى أن الكرة لم تذهب بعيدًا ولم تلمس الشبكة قبل ان ترمي مضربها على الارض.

وبعد أن أنقذت جابر الفرصة الاولى لتفادي كسر إرسالها، لم تنجح في ذلك في الفرصة الثانية لتتقدم البولندية 2-صفر ثم 3-صفر.

وكادت أن تتأخر جابر 4-صفر عندما حصلت البولندية على ثلاث فرص لكسر إرسال التونسية، إلا أن الاخيرة أنقذتها جميعها قبل أن تقلص الفارق الى 3-1 وتكسر بعدها إرسال خصمتها لتقلصه الى 3-2.

ولكن كما في المجموعة الاولى، لم تستفد جابر من هذا الكسر لتخسر شوط إرسالها وتتقدم البولندية 4-2.

إلا أن التونسية أبت أن يتكرر سيناريو المجموعة الاولى ونجحت في رد الكسر للمرة الثانية قبل أن تفوز على شوط إرسالها وتعادل الارقام للمرة الاولى 4-4 على وقع تشجيع فريقها المؤلف من مدربها وزوجها وغيرهم الذين ارتدوا قمصان كتب عليها "يلا حبيبي" بالاحرف الانكليزية.

وأضاعت جابر فرصة ذهبية بعدما فشلت في ترجمة ثلاث فرص لكسر إرسال منافستها في الشوط التاسع لتفوز كل لاعبة بإرسالها وتتقدم شفيونتيك 6-5.

وعندما تحصلت شفيونتيك على فرصة اللقب عندما تقدمت 40-30 على إرسال جابر، غيّرت البولندية مضربها إلا أن ذلك لم يكن فأل خير فوري لها حيث فرضت جابر شوط كسر التعادل الذي تبادلت فيه اللاعبتان الكسر مرات عدة قبل أن تحسمه البولندية 7-5 بعد ساعة و52 دقيقة

على انطلاق اللقاء.

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