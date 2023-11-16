عاصفة سياسية بوجه الحكومة بعد إطلاق مدانين بالقتل والاغتصاب من مراكز احتجاز اللاجئين

النقاط الرئيسية يجري العمل على تفعيل قوانين طوارئ جديدة بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى غير قانوني.

تم إطلاق سراح عدد من المدانين بجرائم قتل واعتداء جنسي.

يتعين على بعض المدانين المفرج عنهم ارتداء سوار في الكاحل والالتزام بحظر التجول.

بعد الإفراج عن عدد من المجرمين الخطرين من مراكز احتجاز المهاجرين، سيتم إجبار المدانين على وضع سوار على الكاحل لتتبع حركتهم والخضوع لحظر تجول صارم بموجب قوانين طوارئ جديدة تسارع الحكومة الفيدرالية لتطبيقها.





وقدم وزير الهجرة أندرو غايلز مشروع القانون عقب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي خلص إلى أن الاحتجاز لأجل غير مسمى غير قانوني، وأكد على أن سلامة المجتمع لها أهمية قصوى.



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وسيتم تطبيق القوانين على اللاجئين الـ 83 المفرج عنهم منذ صدور قرار المحكمة العليا، وستتضمن هذه القوانين فرض شروط جديدة على التأشيرات.





وضغطت المعارضة على الحكومة بشأن التهديد المحتمل الذي يشكله المدانون الذين تم إطلاق سراحهم، ومن بينهم ثلاثة تم إدانتهم بالقتل وعدد من مرتكبي الجرائم الجنسية.



وقال وزير الهجرة إن إجراءات مثل المراقبة الإلكترونية وحظر التجول لن تنطبق على جميع المعتقلين السابقين، وسيتم إجراء تقييم لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر العودة لارتكاب الجرائم مرة أخرى.





وأطلع مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية هذا الأسبوع نظراءه في الولايات والأقاليم على قرار المحكمة، حيث تم إنشاء عملية مشتركة مع قوة الحدود الأسترالية لتنسيق إطلاق سراح المحتجزين، فيما لم تعلن المحكمة العليا بعد عن أسباب اتخاذها هذا القرار.





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