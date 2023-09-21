أنتوني ألبانيزي يعلن عن إطلاق تحقيق في استجابة أستراليا لكوفيد 19

النقاط الرئيسية: ألبانيزي لم يكشف عما إذا كان التحقيق سيتمتع بسلطة إجبار قادة الولايات والأقاليم السابقين أو الحاليين على الإدلاء بشهاداتهم

سيرأس التحقيق الموظفة العامة المتقاعدة روبين كروك، وعالمة الأوبئة كاثرين بينيت، وخبيرة الاقتصاد الصحي أنجيلا جاكسون

قال وزير الصحة مارك بتلر إن التحقيق سيساعد أستراليا على بناء مركز وطني لمكافحة الأمراض

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه سيتم إطلاق تحقيق واسع النطاق في استجابة أستراليا لوباء COVID-19.





وسيدرس التحقيق الذي يستمر لمدة عام، ويرأسه خبراء طبيون واقتصاديون، القضايا الحكومية الصحية والاقتصادية والهيكلية التي كشف عنها الفيروس.





لكن ألبانيزي لم يكشف عما إذا كان التحقيق سيتمتع بسلطة إجبار قادة الولايات والأقاليم السابقين أو الحاليين على الإدلاء بشهاداتهم.



سينظر التحقيق في الاستجابات الاقتصادية والصحية لـ COVID-19. Source: AAP وفي حديثه في أديلايد يوم الخميس، قال ألبانيزي إن التحقيق ضروري لدراسة «ما حدث بشكل صحيح [و] ما كان بإمكاننا القيام به بشكل أفضل» بالنظر إلى الخسائر «الهائلة» في الأرواح التي سببها الوباء.





وقال: «لن ينسى الأستراليون أبدًا ما مرت به البلاد في عامي 2020 و 2021 على وجه الخصوص».



ألبانيزي يقول إن أستراليا لا تزال عرضة للخطر

وسيرأس التحقيق الموظفة العامة المتقاعدة روبين كروك، وعالمة الأوبئة كاثرين بينيت، وخبيرة الاقتصاد الصحي أنجيلا جاكسون، ويستكشف مجموعة من العوامل، من استعداد أستراليا للتطعيم إلى دعمها للمواطنين العالقين في الخارج.





تمكنت أستراليا من إبقاء مستوى عدوى COVID-19 منخفض باستخدام عمليات الإغلاق الصارمة ومتطلبات التباعد الاجتماعي في بعض المناطق، قبل زيادة الحالات في أواخر عام 2021 بسبب سلالة Omicron شديدة العدوى.





قال وزير الصحة مارك بتلر إن التحقيق سيساعد أستراليا على بناء مركز وطني لمكافحة الأمراض (CDC)، وهو ما وعد به حزب العمال أيضًا قبل الانتخابات المقبلة.



يخشى الإتلاف من «مطاردة الساحرات» ضد الحكومة السابقة

وحذرت المتحدثة باسم الصحة في الإتلاف آن روستون وقالت: «من المحتمل أن يكون الأمر بمثابة مطاردة للساحرات ضد الحكومة الائتلافية السابقة».



ليس من الواضح ما إذا كان التحقيق سيكون قادرًا على إجبار قادة الولايات والأقاليم على تقديم أدلة. Source: AAP / Darren England ألبانيزي لم يُجب بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كانت لجنة التحقيق ستتمكن من إجبار القادة الحاليين أو السابقين على الإدلاء بشهاداتهم.





«لا ينبغي أن يكون هذا مصدرًا للصراع. جزء من درس الوباء هو أن الأستراليين بحاجة إلى العمل معًا».





«المشاحنات السياسية ليست الهدف هنا».



خبراء الصحة يريدون تحقيقاً بناءاً

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الصحة العامة الأسترالية تيري سليفين إنه لا ينبغي استخدام التحقيق لتسجيل النقاط السياسية بين الأحزاب.





وقال: «لا ينبغي أن تستخدم آلية قانونية أو سياسية لإلقاء اللوم والسعي للانتقام».





«كان للوباء تأثير كبير على كل شخص في أستراليا.»



