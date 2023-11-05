أنتوني ألبانيزي أول رئيس وزراء أسترالي يزور الصين منذ سبع سنوات

وصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السبت إلى للصين، في زيارة تستغرق أربعة أيام وتعدّ مؤشّراً إلى تحسّن العلاقات الثنائية بعد سنوات مضطربة بسبب خلافات الاقتصادية والسياسية.

ANTHONY ALBANESE CHINA TOUR

Anthony Albanese will hold talks in China with President Xi Jinping in the first visit to the Asian nation by a sitting prime minister since 2016. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية:
  • وصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السبت إلى للصين، في زيارة تستغرق أربعة أيام
  • قال وزير الخارجية الصيني الجمعة إن ألبانيزي سيلتقي مسؤولين صينيين "وسيتبادلون بشكل معمّق وجهات النظر حول القضايا الثنائية"
  • توترت العلاقات بين كانبيرا وبكين بشكل خاص حين طالبت أستراليا بتحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا
كتب ألبانيزي على منصة "إكس" في منشور مرفق بصور عند وصوله "سعيد بوجودي في شنغهاي، في أول زيارة إلى الصين يقوم بها رئيس وزراء أسترالي منذ العام 2016".

وأضاف "أتطلّع إلى مواصلة الحوار بين بلدينا خلال الأيام المقبلة".

وقال وزير الخارجية الصيني الجمعة إن ألبانيزي سيلتقي مسؤولين صينيين "وسيتبادلون بشكل معمّق وجهات النظر حول القضايا الثنائية" والإقليمية والدولية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحافيين "الصين مستعدة للعمل مع أستراليا لجعل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التواصل وزيادة الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون وتعميق الصداقة وتشجيع التعزيز المتواصل ... للعلاقات الثنائية".

وأضاف "تلبّي العلاقة الصحية والمستقرة بين الصين وأستراليا المصالح الأساسية للبلدَين والشعبين".

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أنتوني ألبانيزي في زيارة تاريخية إلى بكين

وردت الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة عام 2020 على صادرات أسترالية أساسية مثل اللحوم والنبيذ، وسط خلاف دبلوماسي حاد مع الحكومة المحافظة آنذاك في كانبيرا.

غير أن الكثير من هذه الحواجز رفعت تدريجًا بعد عودة العماليين إلى السلطة في أيار/مايو 2022.

قبيل زيارة ألبانيزي، قال السفير الصيني لدى أستراليا شياو تشيان في مذكرة إن العلاقات بين الصين وأستراليا تمرّ "بلحظة حاسمة".

خلاف على المستوى الاستراتيجي

رغم بداية التحسن في العلاقات مع بكين، أوضح ألبانيزي أن البلدَين ليسا متّفقَين على المستوى الاستراتيجي.

في تشرين الأول/أكتوبر، قال ألبانيزي خلال زيارة لواشنطن "نحن واضحون بشأن هذه المسألة. نحن دولتان ذات تاريخ وقيم وأنظمة سياسية مختلفة جدًا".
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وترى الباحثة لدى مركز ستيمسون في واشنطن يون سون أنه، من خلال زيارة ألبانيزي، "تحاول الصين احداث فجوة بين الولايات المتحدة وأستراليا".

وتعتبر الأستاذة في جامعة لا تروب بيك ستراتينغ أن زيارة ألبانيزي مؤشر إلى تحسّن العلاقات الثنائية، الأمر الذي لا يضمن رغم ذلك حلّ الخلافات المستمرة بين البلدَين.

وتقول "تبقى القضايا الأمنية مصدر قلق أساسي بين أستراليا والصين".

على المستوى الدبلوماسي، أُحرز بعض التقدم، بحيث أفرجت الصين في بداية تشرين الأول/أكتوبر عن الصحافية الأسترالية تشينغ لي بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن بتهمة "إفشاء أسرار دولة للخارج".

واحتجزت الصين مواطنين أجانب مرّات عدة في مراحل التوتر السياسي الشديد مع بلدانهم الأصلية، ممّا أدّى إلى اتهامها بانتهاج دبلوماسية الرهائن.
وتُقارَن قضية تشينغ بقضية يانغ جون الأكاديمي والكاتب الأسترالي المولود في الصين والمحتجز هناك منذ العام 2019 بتهم تجسّس غامضة. وقد حوكم في جلسات مغلقة في منتصف العام 2021، بحجّة أنّ المحاكمة تتعلق بـ"أسرار الدولة"، ولا يزال ينتظر الحكم.

الأربعاء، طالب أبناء يانغ جون رئيس الوزراء الأسترالي بالتطرق إلى قضية والدهم خلال زيارته لبكين.

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نشر في: 5/11/2023 12:07pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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