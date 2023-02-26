أنطوني ألبانيزي في مشاركة تاريخية كأول رئيس وزراء يسير في موكب ماردي جرا في سيدني

النقاط الرئيسية: قاد أنطوني ألبانييز مسيرة ماردي جرا مع وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك وزعيم المعارضة في نيو ساوث ويلز كريس مينز

توجه عشرات الآلاف من المحتفلين الى شارع أكسفورد في سيدني للاحتفال بجتمع الميم

جلب الاحتفال الزوار إلى المدينة من جميع أنحاء العالم

احتفل الحضور بأنطوني ألبانيزي وهو يسير على طول شارع أكسفورد في سيدني كأول رئيس وزراء يسير في مسيرة ماردي جرا لمجتمع الميم.





وقاد السيد ألبانيزي المسير مع وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك وزعيم المعارضة في نيو ساوث ويلز كريس مينز ليلة السبت حيث عاد الحدث إلى طريقه داخل المدينة بعد عامين بسبب الوباء.



"من المؤسف أنني أول رئيس وزراء يتقدم في المسيرة، لكن هذا احتفال بأستراليا الحديثة، نحن بلد متنوع وشامل وهذا شيء جيد، ".





"يريد الناس أن يروا أن حكومتهم شاملة وتمثل الجميع، بغض النظر عمن يحبونه، وبغض النظر عن هويتهم، وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، نحن بحاجة إلى أن نكون دولة تحترم الجميع على طبيعتهم."





"نحن بحاجة إلى الاستمرار في الدفاع عن المساواة".



The celebration, which is the crown jewel of Sydney's WorldPride program, has brought visitors to the harbour city from around the globe. Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE وقام عشرات الآلاف من المحتفلين بعودة إلى شارع أكسفورد احتفالًا، وبدأ الاحتفال ببعض أشهر العروض المسرحية.



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