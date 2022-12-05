خبر عاجل: إصابة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بكوفيد-19 للمرة الثانية

النقاط الرئيسية ألبانيزي يعلن عن خضوعه للعزل الصحي الذاتي بعد إصابته بالفيروس للمرة الثانية

أكد ألبانيزي أنه سيواصل العمل من المنزل وحث المواطنين على القيام بالاختبارات حالة تواجد الأعراض

كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الوطني يوم الأربعاء

لا يزال شبح كوفيد-19 يسيطر على الكثير من الأجواء وسط مخاوف من تفشي موجة جديدة في أستراليا مع تخفيف القيود وتزايد الاختلاط في الأماكن العامة.





وفي تطور أخير، صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأنه سيخضع للعزل الصحي الذاتي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.





أعلن ألبانيزي الخبر على تويتر بعد ظهر يوم الاثنين، وحث الآخرين على اختبار أنفسهم إذا كانوا يشعرون بتوعك.





وأشار ألبانيزي إلى أنه اكتشف إصابته بالفيروس بعد إجراء اختبار PCR روتيني.





وكتب في منشوره على موقع تويتر "سأعزل نفسي وسأواصل العمل من المنزل".



"أشجع أي شخص مريض على إجراء الاختبار واتخاذ أي احتياطات إضافية للحفاظ على صحة أسره وجيرانه."





وكان من المقرر أن يعقد ألبانيزي اجتماعا لمجلس الوزراء الوطني يركز على الطاقة يوم الأربعاء. ولم يتم تأكيد ما إذا كان الاجتماع سيُعقد بشكل افتراضي.





هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها رئيس الوزراء بالفيروس، الأولى حدثت خلال الحملة الانتخابية الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام.



