محبوب الملايين الذي انتهى في السجن بتهمة الاعتداء على الأطفال: رولف هاريس يفارق الحياة عن 93 عاماً

مع الإعلان عن وفاة رولف هاريس، عبّر أنتوني ألبانيزي عن مواساته لضحايا الفنان المدان بارتكاب جرائم جنسية.

Rolf Harris outside court in London

Harris was in 2014 found guilty of 12 counts of assaulting four girls between 1968 and 1986. Source: AAP / Gareth Fuller

النقاط الرئيسية
  • توفي الفنان الأسترالي المولد رولف هاريس عن عمر يناهز 93 عاماً
  • عمل هاريس على مدى 60 عاماً كمقدم تلفزيوني ناجح وكاتب أغانٍ وفنان
  • أدين هاريس في عام 2014 بارتكاب 12 اعتداء جنسي على أربع فتيات من الستينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن "أفكاره هي مع الناجيات من الاعتداء الجنسي" في أعقاب الإعلان عن وفاة رولف هاريس.

وتوفي الفنان الأسترالي الشهير الذي لطّخت مسيرته اتهامات باعتداءات جنسية على أطفال، إثر إصابته بسرطان العنق و"ضعف ناجم عن الشيخوخة" في 10 مايو/أيار عن عمر يناهز 93 عاماً.
A man wearing a suit and tie standing next to a painting.
The late Queen Elizabeth II sat for a portrait painted by Rolf Harris in 2005 to mark her 80th birthday. Source: Getty / Chris Jackson
وقال ألبانيزي يوم الأربعاء إن أفكاره "مع ضحايا هاريس وغيرهم من الناجين من الاعتداء الجنسي".

وقال رئيس الوزراء لقناة ABC، "أفكاري مع الضحايا في هذا اليوم الذي يتم فيه استذكار تجارب مؤلمة".
اقرأ أيضاً

أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها: حريق يقضي على مسكن للطالبات في غوايانا

وعبرّت نائبة زعيم المعارضة، سوزان لي، عن دعمها للضحايا الذين تعرضوا للإساءة.

وقالت: "اليوم هو يوم للتفكير فعلياً في الضحايا الناجين من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها رولف هاريس، الذين غالباً ما يتعرضون لصدمات نفسية في أيام كهذه".
A man wearing a suit, tie, and glasses.
Many were left in disbelief when Harris was found guilty in 2014 of 12 counts of indecent assault on four young girls from the 1960s to the '80s. Source: AAP, Press Association / Dominic Lipinski/Alamy
وكان هاريس فنانًا لامعاً في المملكة المتحدة وأستراليا لأكثر من خمسة عقود قبل أن تنحرف مسيرته عن مسارها مع الكشف عن اعتداءات جنسية على فتيات صغيرات.

وأُدين هاريس في عام 2014 بـ 12 تهمة بالاعتداء على أربع فتيات بين عامي 1968 و1986.

وكانت بعض الفتيات لا تتجاوز أعمارهن سبع أو ثماني سنوات.
اقرأ أيضاً

الأولى في أستراليا: متاجر Bunnings تختبر أسبوع العمل لمدة أربعة أيام للآلاف من موظفيها

وتم إطلاق سراح هاريس في عام 2017 بعد أن عجزت هيئة محلفين عن التوصل إلى أحكام بشأن تهم أخرى ضده.

واستمر هاريس بالتأكيد على براءته، فيما قال قاضي الحكم إنه لم يظهر أي ندم على الضرر الذي تسبب فيه لضحاياه.

يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على الدعم الاتصال بخدمة الدعم Lifeline للأزمات على 131411 وخدمة Suicide Call Back Service على 1300659467 وخط مساعدة الأطفال على 1800 55 1800 (للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 25 عاماً). يتوفر مزيد من المعلومات على الموقع التالي: beyondblue.org.au و lifeline.org.au.

يمكن لأي شخص يسعى للحصول على معلومات أو دعم فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي الاتصال بـ Bravehearts على الرقم 1800272831 أو Blue Knot على الرقم 1300657380.


أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 24/05/2023 12:18pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP
Available in other languages

الأكثر متابعة

WOMAN NSW POLICE TASER

وزنها لم يكن يتجاوز 43 كيلوغرام: الجدة التسعينية تلفظ أنفاسها وتفاصيل تظهر للمرة الأولى

13:41
86712be4-bfff-41eb-915e-0ac43a7547ad.jpg

'التوعية مهمة لأي شاب لتجنب الخطأ': برنامج في سيدني يقدم جلسات متنوعة لتدريب وتوعية طلاب المدارس

11:06
r1.jpg

'يد واحدة لا تصفق': قصة نجاح ثلاث سيدات في مجال تقديم الطعام وتزيين الموائد في ملبورن

09:48
Senior woman walking with walking cane in hospital corridor

'الخطأ يقع على مركز رعاية المسنين أيضا': كيف تمكنت الجدة نولاند من الوصول إلى السكين؟

A composite image showing a man dressed in a suit and tie, and Parliament House in Canberra.

بعد مرور عام على وصول ألبانيزي إلى السلطة: ما هي الوعود التي حققها وما الذي لم يستطع تحقيقه؟

Composite image of a police commissioner and an elderly woman

بعد حادثة صعق الجدة التسعينية: ما هي قواعد استخدام القوة في دور رعاية المسنين؟

09:54
phone scam

كيف نتجنب الوقوع ضحية المحتالين الذين ينتحلون صفة موظفي السنترلنك؟

18:37
Samira 1.jpg

الحب جمع لبنان وهولندا في استراليا وما همّ عائق اللغة؟: ' أنفقت 700 دولار آنذاك للتحري عنه'