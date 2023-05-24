محبوب الملايين الذي انتهى في السجن بتهمة الاعتداء على الأطفال: رولف هاريس يفارق الحياة عن 93 عاماً

النقاط الرئيسية توفي الفنان الأسترالي المولد رولف هاريس عن عمر يناهز 93 عاماً

عمل هاريس على مدى 60 عاماً كمقدم تلفزيوني ناجح وكاتب أغانٍ وفنان

أدين هاريس في عام 2014 بارتكاب 12 اعتداء جنسي على أربع فتيات من الستينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن "أفكاره هي مع الناجيات من الاعتداء الجنسي" في أعقاب الإعلان عن وفاة رولف هاريس.





وتوفي الفنان الأسترالي الشهير الذي لطّخت مسيرته اتهامات باعتداءات جنسية على أطفال، إثر إصابته بسرطان العنق و"ضعف ناجم عن الشيخوخة" في 10 مايو/أيار عن عمر يناهز 93 عاماً.



The late Queen Elizabeth II sat for a portrait painted by Rolf Harris in 2005 to mark her 80th birthday. Source: Getty / Chris Jackson وقال ألبانيزي يوم الأربعاء إن أفكاره "مع ضحايا هاريس وغيرهم من الناجين من الاعتداء الجنسي".





وقال رئيس الوزراء لقناة ABC، "أفكاري مع الضحايا في هذا اليوم الذي يتم فيه استذكار تجارب مؤلمة".



وعبرّت نائبة زعيم المعارضة، سوزان لي، عن دعمها للضحايا الذين تعرضوا للإساءة.





وقالت: "اليوم هو يوم للتفكير فعلياً في الضحايا الناجين من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها رولف هاريس، الذين غالباً ما يتعرضون لصدمات نفسية في أيام كهذه".



Many were left in disbelief when Harris was found guilty in 2014 of 12 counts of indecent assault on four young girls from the 1960s to the '80s. Source: AAP, Press Association / Dominic Lipinski/Alamy وكان هاريس فنانًا لامعاً في المملكة المتحدة وأستراليا لأكثر من خمسة عقود قبل أن تنحرف مسيرته عن مسارها مع الكشف عن اعتداءات جنسية على فتيات صغيرات.





وأُدين هاريس في عام 2014 بـ 12 تهمة بالاعتداء على أربع فتيات بين عامي 1968 و1986.





وكانت بعض الفتيات لا تتجاوز أعمارهن سبع أو ثماني سنوات.



وتم إطلاق سراح هاريس في عام 2017 بعد أن عجزت هيئة محلفين عن التوصل إلى أحكام بشأن تهم أخرى ضده.





واستمر هاريس بالتأكيد على براءته، فيما قال قاضي الحكم إنه لم يظهر أي ندم على الضرر الذي تسبب فيه لضحاياه.



يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على الدعم الاتصال بخدمة الدعم Lifeline للأزمات على 131411 وخدمة Suicide Call Back Service على 1300659467 وخط مساعدة الأطفال على 1800 55 1800 (للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 25 عاماً). يتوفر مزيد من المعلومات على الموقع التالي: beyondblue.org.au و lifeline.org.au.

يمكن لأي شخص يسعى للحصول على معلومات أو دعم فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي الاتصال بـ Bravehearts على الرقم 1800272831 أو Blue Knot على الرقم 1300657380.





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