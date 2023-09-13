"آبل" تكشف عن هاتف "آي فون 15" بشاحن جديد

النقاط الرئيسية يحتوي هاتف iPhone الجديد على علبة من التيتانيوم وشريحة أسرع تتيح استخدام كاميرات وألعاب محمولة أفضل.

الهاتف الجديد يتيح استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية لاستدعاء الطوارئ.

قامت آبل بتغيير شاحن هاتفها إلى كابل شحن USB-C.

كشفت شركة آبل النقاب عن هاتف iPhone 15 Pro جديد، حيث ستغطي مادة التيتانيوم الهاتف والتي تتميّز بالصلابة من جهة والخفة والنحافة من جهة أخرى.



The iPhone 15 Pro can capture what Apple calls "spatial videos" by using two of the device's cameras to capture a three-dimensional video. Source: AP / Jeff Chiu وكذلك شريحة أسرع تتيح أداء أفضل للكاميرا والألعاب، وهي خطوات مصممة للاستجابة للركود العالمي في سوق الهواتف الذكية.





تشتمل المجموعة الجديدة على iPhone 15 بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا (1242 دولارًا أستراليا) – على الرغم من أن Apple تقول إنه سيكلف 1499 دولارًا في أستراليا وiPhone 15 Plus بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا (1398 دولارًا أستراليا).



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اختارت شركة آبل عدم رفع الأسعار خلال فترة صعبة على مستوى العالم بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية.





سيحتوي الهاتف الجديد على شاشة أكثر سطوعًا وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى استخدام عنصر الكوبالت المعاد تدويره في بطارياته.





قالت شركة Apple إنه يمكن الآن استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية للهاتف الجديد لاستدعاء النجدة في حالات الطوارئ.



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لماذا غيرت Apple إلى شواحنها إلى USB-C؟





قالت شركة Apple إن تغيير شواحن هاتفها الجديد إلى فئة الشحن USB-C تتزامن مع تحرك اتباع الشركة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن توحيد الكابلات.





وسيحتوي الهاتف الجديد على نفس شريحة A16 Bionic التي تم استخدامها سابقًا في هاتف iPhone 14 Pro.



