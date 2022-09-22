هل تجد صعوبة في تذكر الأشياء التي يتم سؤالك عنها أو تعاني من مشاكل في التهجئة بعد إصابتك بكوفيد 19؟؟

النقاط الرئيسية يقول الخبراء إن كوفيد أو تشوش الدماغ شائع بين الأشخاص الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد.

عادة ما تكون هذه الحالة مؤقتة وتتحسن من تلقاء نفسها، لكن استشر طبيبك إذا استمرت لأكثر من ثمانية أسابيع.

يقول الخبراء إن ممارسة الأنشطة المعرفية والمشاركة فيها مثل حل الألغاز وألعاب الفيديو يمكن أن تساعد في التعافي بشكل أسرع.

فقدت ديان واتس، مديرة مشاريع في سيدني، القدرة على تهجئة بضع كلمات، كما لم تستطع تذكر سير بعض العمليات التجارية عندما عادت للعمل بعد إصابتها بكورونا في شهر حزيران/يونيو الماضي.





وقالت السيدة واتس لـ SBS أنها كانت بحاجة إلى شخص كي يجلس معها لمراجعة سير العمليات مرة أخرى. وترجح أنها ربما تكون قد أصيبت بفيروس كوفيد طويل الأمد الذي يحدث عادة على مدار ثلاثة أشهر بعد الإصابة.



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تقول NSW Health إنه لا يوجد اختبار لكوفيد طويل الأمد. ومع ذلك فإن تشخيصه يعني أنه يجب على الأطباء استبعاد الحالات الأخرى ذات الأعراض المماثلة.





وتشمل حالات كوفيد الطويل الأمد الأكثر شيوعاً تشوش الدماغ والذاكرة والتركيز ومشاكل النوم وصعوبة التحدث والاكتئاب أو القلق والتعب.





ومن الحالات الأخرى أيضاً ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، والسعال المستمر، وألم الصدر، وآلام العضلات، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، والحمى.





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ماذا يعني مصطلح Covid Fog أو تشوش كوفيد؟

“COVID Fog” ليس مصطلحًا طبيًا ولكنه يستخدم عمومًا لوصف المشكلات المعرفية، مثل صعوبة التفكير والتركيز والتذكر بعد الإصابة بكوفيد 19.





لا يوجد لدى وزارة الصحة ورعاية المسنين إحصاءات لحالات COVID Fog في أستراليا. ولكن وفقًا للبروفيسور ومدير عيادة كوفيد الطويل الأمد في مستشفى St Vincent's في سيدني ستيفين فوكس، فإنه شائع بين الأشخاص الذين يعانون من كوفيد الطويل.



أبلغ حوالي 10 إلى 25 في المائة من المرضى الذين يأتون إلى العيادة عن إصابتهم بتشوش كوفيد أو Covid Fog . وسيكون هذا الرقم أعلى إذا سألنا المريض عن الصعوبة الإدراكية.

تشخيص Covid Fog

يقول الطبيب والعالم الأكاديمي وأخصائي الأعصاب الدكتور سونو بهاسكار في سيدني إن تشخيص Covid Fog يمكن أن يشكل تحدياً، لأنه يعتمد على تجربة الفرد بالشعور بالتشوش أو صعوبة التركيز بعد التعافي من كورونا. كما قد تعاني نسبة ممن أصيبوا بفيروس كورونا من مشاكل عصبية وإدراكية مطولة.





ويضيف البروفيسور فوكس إن تشخيص Covid Fog لا يمكن أن يقتصر على عامل واحد لأن القلق والتعب يؤثران أيضاً على التفكير المعرفي.





كما يعتقد أن الأشخاص في الوظائف ذات المتطلبات الكثيرة، مثل قطاعي القانون والرعاية الصحية قد تأثروا أكثر من غيرهم بهذه الحالة. لذا يمكن اعتبارCovid Fog خطيراً بالنسبة للمهن التي لا يمكن فيها تحمل فقدان طفيف في التركيز.



ماذا تفعل إذا كنت مصاباً بتشوش كوفيد أو Covid Fog

في معظم الحالات، تكون الإصابة به مؤقتة وتزول من تلقاء نفسها. لذا يشدد البروفيسور فوكس على أنه لا داعي للذعر، فمن غير المحتمل أن يكون الأمر دائماً لذا يجب منح المسألة الوقت اللازم. كما أن معالجة المشكلات ذات الصلة مثل القلق أو الاكتئاب تساعد في تحسين Covid Fog.





وينصح البروفيسور فوكس الأشخاص بالتحدث إلى الطبيب العام إذا استمروا في الشعور بالأعراض بعد ثمانية أسابيع من الإصابة.



يمكن لمعظم الناس إدارة الحالة في المنزل عن طريق تنظيم أنفسهم. لكن لا تفرط في ممارسة الرياضة أيضاً بل قم فقط ببعض التمارين الخفيفة.

يضيف الدكتور بهاسكار أن القيام بالأمور التي تنطوي على أنشطة معرفية مثل ألعاب الفيديو يمكن أن يساعد أيضاً.





لم تزر السيدة واتس طبيباً بسبب تشوش كوفيد لكنها راقبت أعراضها للتأكد من أنها تتحسن. وتقول: "عدت ببطء إلى نشاطي الطبيعي بحسب قدرتي، وكنت أتناول الطعام جيداً دائماً. وبعد أربعة أسابيع من الإصابة، اختفت الحالة فجأة".



Experts believe people high-demanding jobs could be more affected by COVID fog. Credit: Hinterhaus Productions/Getty Images

هناك حاجة إلى مزيد من البحث

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لقياس التأثير الدقيق لكوفيد 19 على أنظمة الجسم المختلفة، بما في ذلك الجهاز العصبي.





لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة Lancet Psychiatry تشير إلى أن بعض الأشخاص لا يزالون يواجهون مخاطر أعلى فيما يتعلق بالحالات العصبية والنفسية، بما في ذلك تشوش الدماغ والخرف والذهان، حتى بعد عامين من الإصابة بفيروس كوفيد 19.





علاوة على ذلك، أظهر البحث الذي قادته جامعة لاتروب ونشر في مجلة Nature Communication أن الأعراض العصبية التي شوهدت بعد الإصابة بفيروس COVID كانت مماثلة لتلك التي ظهرت في مرض الزهايمر والخرف.





ومع ذلك، يقول الباحث الدكتور نيك رينولدز لـ SBS إن الأدوية التي تم تطويرها لعلاج مرض الزهايمر والخرف يمكن إعادة استخدامها لعلاج الأعراض العصبية بعد الإصابة بكوفيد 19 في المستقبل.



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