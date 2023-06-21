هل ترتكب أيًا من أخطاء كلمة المرور الشائعة هذه؟ إليك كيفية حماية نفسك

هل كلمة المرور الخاصة بك «password» أو «123456" أو أي شيء آخر بهذه البساطة؟





إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك - ولكن قد تعرض نفسك أيضًا لخطر الاختراق أو الوقوع ضحية لعملية احتيال.





أظهر بحث جديد أجرته YouGov نيابة عن Telstra أن ما يقرب من نصف الأستراليين (46 في المائة) يعترفون باستخدام كلمات مرور سهلة التخمين، ويستخدم أكثر من واحد من كل 10 أستراليين كلمات مرور عامة مثل «123abc»، مع احتمال قيام الرجال بذلك بمقدار الضعف مقارنة بالنساء.



ما يقرب من نصف الأستراليين لديهم كلمات مرور يسهل تخمينها. Credit: SBS كما تحظى التفاصيل الشخصية بشعبية كبيرة، حيث يستخدم 17 في المائة تاريخ ميلادهم، ويستخدم 20 في المائة اسم حيوانهم الأليف، ويستخدم 9 في المائة فريقهم الرياضي المفضل.





ووجد البحث أيضًا أن 1.4 مليون أسترالي يستخدمون نفس كلمة المرور عبر 10 حسابات مختلفة أو أكثر، ويشارك أكثر من الثلث (37 في المائة) كلمة مرور واحدة على الأقل مع أفراد أسرهم.





من بين الأستراليين الذين يكتبون كلمات المرور الخاصة بهم، يقول 1.5 مليون أنهم يحتفظون بها في مكان يسهل العثور عليه، مثل الثلاجة، بينما يحتفظ بها 1.2 مليون في محفظتهم أو محفظتهم.



ما هي مخاطر كلمات المرور سهلة التخمين؟

قال خبير الأمن السيبراني في Telstra دارين باولي إن نتائج البحث ترسم «صورة قاتمة جدًا» عن عادات كلمات المرور لدى الأستراليين.





وقال لـ SBS News: «في الأساس، لا تريد اختيار كلمة مرور يستخدمها أي شخص آخر».





«عند سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور في خرق، يمكن مشاركتها واستخدامها في عالم الجريمة."





«إذا تمت سرقة كلمة المرور الخاصة بك، وقمت بإعادة استخدامها عبر حسابات متعددة، فسيحاول المجرمون تلقائيًا وعلى نطاق واسع اختراق تلك الحسابات.»



قال زينجليانج يوان أحد كبار المحاضرين في الأمن السيبراني في جامعة موناش، إنه حتى لو لم يتم الحصول على كلمة المرور الخاصة بك من خلال خرق البيانات، فإن استخدام كلمة مرور سهلة التخمين سيسهل على المجرمين سرقة معلوماتك الشخصية.





وقال لـ SBS News: «على سبيل المثال، إذا قاموا بتسجيل الدخول إلى نظامك المصرفي، فيمكنهم الحصول على تفاصيل حسابك وعنوان منزلك وما إلى ذلك».





«إذا تمكنوا من الوصول إلى حسابك، فيمكنهم انتحال شخصيتك لأداء بعض الأنشطة الإجرامية الإلكترونية.»



التغييرات التي يجب إجراؤها لتأمين حساباتك

قال السيد يوان إنه لكي تكون كلمة المرور قوية، يجب أن تكون طويلة.





وقال: «يجب أن يكون نوعًا من الجمع بين الأرقام أو الأحرف المختلفة، أو حتى الأحرف الخاصة».





«أيضًا، يجب ألا نستخدم المعلومات الشخصية أو كلمات شائعة في كلمة المرور.»





إذا كانت لديك ذاكرة سيئة أو تواجه صعوبة في ابتكار كلمات مرور فريدة، قال السيد باولي إن برامج إدارة كلمات المرور، المضمنة في معظم الأجهزة ومتصفحات الويب، «تعمل بشكل جيد حقًا».





وقال: «سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى اختيار كلمات مرور لك، وتعبئتها، حتى لا تضطر إلى تذكرها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اختيار كلمات مرور معقدة للغاية لن تتاح لك فرصة تذكرها أبدًا».



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إذا كنت لا ترغب في وضع جميع كلمات المرور الخاصة بك في مدير كلمات المرور، يوصي السيد باولي باستخدام «عبارة مرور».





وقال: «انسى الأرقام الكبيرة والصغيرة والعشوائية وكل هذا النوع من النصائح التقليدية التي قدمها لك الأمن إلى الأبد؛ ما عليك سوى كتابة جملة من ثلاث كلمات أو أي شيء آخر، ووضع الأحرف الكبيرة في الأماكن والمساحات والفواصل العليا المناسبة واستخدامها لأنها سهلة التذكر حقًا».





«مرة أخرى، تأكد فقط من أنها فريدة من نوعها.»





إذا كان يجب عليك كتابة كلمات المرور الخاصة بك، يحذر السيد باولي من إخراجها إلى الخارج.





وقال: «قبل شهر، وجدت دفتر كلمات المرور في حديقة للأطفال مع كل بطاقات الائتمان هذه مكتوبة فيه، كل شيء، لذلك ليس بالأمر الجيد».





هناك طريقة أخرى لتأمين حساباتك وهي من خلال المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتي قال السيد باولي إنه يعتبرها بمثابة «طريق مسدود».





وقال: «إذا قمت بتسجيل الدخول وكان لديك MFA هناك، فسيطلب منك إنشاء رمز في تطبيق أو رسالة نصية قصيرة مرسلة إلى هاتفك أو أي شيء آخر».





«بمجرد القيام بذلك، تتم المصادقة على أن هذا الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، أو أي شيء تستخدمه، هو ملكك، ومن ثم لن تضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى.»





«إذا سرق شخص ما كلمة المرور الخاصة بك، فعليه الحصول على هذا الرمز (حتى يتمكن من الدخول إلى حسابك).»





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