إطلاق سراح حوالي 100 شخص من مراكز الاحتجاز «بشكل مفاجيء»

النقاط الرئيسية يعتقد الناشطون أن عمليات الإفراج جاءت بعد أن خسرت الحكومة الفيدرالية قضية «مهمة» أمام المحكمة الفيدرالية

تشير تقديرات الناشطين إلى أنه تم إطلاق سراح حوالي 40 إلى 45 شخصًا كانوا محتجزين

اعتبارًا من 31 أكتوبر 2022 كان هناك 1315 شخصًا في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء أستراليا

تم إطلاق سراح حوالي 100 شخص كانوا محتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين في جميع أنحاء أستراليا في الأيام القليلة التي سبقت عيد الميلاد.





يعتقد الناشطون أن عمليات الإفراج جاءت بعد أن خسرت الحكومة الفيدرالية قضية «مهمة» أمام المحكمة الفيدرالية في 22 ديسمبر، حسبما صرح إيان رينتول، المتحدث باسم ائتلاف العمل من أجل اللاجئين لـ SBS News.





بموجب القسم 501 من قانون الهجرة، يمكن للحكومة إلغاء تأشيرات غير المواطنين بسبب مخاوف شخصية وكذلك بسبب الإدانات الجنائية، أو إذا تم اعتبارهم جزءًا من مجموعة يشتبه في ارتكابها مخالفات.





في السابق، تم تجميع الأحكام معًا، مما أدى إلى حد 12 شهرًا للإلغاء التلقائي للتأشيرة.





ولكن تبين أن العقوبة الإجمالية للإدانة الجنائية لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التأشيرة تلقائيًا، وفي نهاية المطاف الاحتجاز.



يعتقد أن حوالي نصف المفرج عنهم كانوا من مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني، كما يقول المدافعون. قال السيد رينتول: «إنه استنتاج قانوني مرحب به للغاية وهو أن الحكم كان دائمًا غير قانوني وكان لا بد من إطلاق سراح أولئك الأشخاص، لكنه قرار تم فرضه على الحكومة».





«لم يحدث ذلك لأن الحكومة نفسها اعترفت بالظلم المرتبط بالقسم 501".





وقال إن ذلك كان بمثابة «ارتياح مفاجئ» ولكنه «رائع» للمحتجزين، حيث قضى بعضهم أكثر من أربع سنوات داخل مركز احتجاز. وقال إن بإمكانهم الآن العودة إلى مجتمعاتهم وعائلاتهم.





«أخيرًا، يحصلون على الحرية. يدرك الكثير من الناس أنهم ارتكبوا جريمة. لكنهم قضوا وقتهم أيضًا، فلماذا يجب أن يستمروا في الاحتجاز المطول؟»





«لم يكن هناك أي إعلان. لم يتم إخبار أي منهم في الواقع «سيتم إطلاق سراحك على أساس هذه القضية أمام المحكمة».





«لم يفت الأوان بعد بالنسبة للحكومة لإصدار بيان صحفي بسيط للغاية يشرح ما يجري».



وقال المحامي هاميش جلينيستر من William Gerard Legal الذي عمل في قضية مماثلة إن الأمر قد لا ينتهي بعد.





وقال: «قد يتقدم الوزير بطلب للحصول على إجازة خاصة، على الرغم من أنني أظن أن المنطق في (القضية) لا يرقى إليه الشك». «هذه نتيجة رائعة لجميع المعنيين.»





تشير تقديرات الناشطين إلى أنه تم إطلاق سراح حوالي 40 إلى 45 شخصًا كانوا محتجزين في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني في الأيام التي أعقبت الحكم.





كما أُفرج عن آخرين من أماكن إقامة المهاجرين المؤقتة في ملبورن (MITA)، وأماكن إقامة المهاجرين المؤقتة في بريزبين (BITA)، ومركز احتجاز جزيرة كريسماس، ومركز احتجاز يونغاه هيل، بالقرب من بيرث.



New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern and Prime Minister Anthony Albanese held talks in June. Source: Getty / Lisa Maree Williams اعتبارًا من 31 أكتوبر 2022 كان هناك 1315 شخصًا في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء أستراليا، وفقًا للأرقام الصادرة هذا الشهر عن مجلس اللاجئين الأسترالي.





يُعتقد أيضًا أن جزءًا صغيرًا من عمليات الإفراج يُعزى إلى المراجعات الحكومية للمعتقلين منذ فترة طويلة بعد المحادثات بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في يونيو.





بعد المحادثات، تعهد السيد ألبانيزي بإعادة النظر في كيفية تعامل الحكومة مع إلغاء التأشيرات.





قال السيد رينتول إن عدد عمليات الإفراج هو علامة على ضرورة وجود مزيد من الإلحاح فيما يتعلق بمراجعة حالات القسم 501.





وقال: «لا تزال هناك العديد من الحالات قيد الاحتجاز والتي تتطلب بشكل عاجل من الحكومة مراجعة حبسهم».





اتصلت SBS News بمكتب وزير الهجرة أندرو جايلز ووزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل للتعليق.





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