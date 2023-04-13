توقيف مشتبه به في قضية تسريب الوثائق الأميركية السرية

يُتوّج هذا الاعتقال الذي نقلت القنوات التلفزيونية الأميركية وقائعه مباشرة، أسبوعا من التحقيقات في أحد أهم ملفات تسريب الوثائق السرية خلال السنوات العشر الماضية.





وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي إنّ المشتبه به جاك تيكسيرا "أوقِف بلا حوادث". وقد يمثل الجمعة أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق) وفق مصدر في وزارة العدل.





تيكسيرا عنصر في سلاح الجو التابع للحرس الوطني لولاية ماساتشوستس وقد أوقفه حسب وسائل إعلام أميركية عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في مدينة دايتن الريفية الصغيرة جنوبي بوسطن.





وبثّت شبكات تلفزيونية إخبارية بينها "سي إن إن" مشاهد التقطت جوا يظهر فيها عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلا يضع يديه فوق رأسه ويرتدي تي-شيرت رماديا وسروالا قصيرا أحمر وتضعه في سيارة.





وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق خلال زيارة لأيرلندا إن "هناك تحقيقا كاملا جارٍ (...) وهم يقتربون" من تحديد هوية المسرّب، مضيفا "إنني قلق".





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة تدرس "تداعيات" هذه التسريبات على "الأمن القومي". كما قرر البنتاغون تقييد الوصول إلى هذا النوع من المعلومات الحساسة، حسبما صرحت جان بيير للصحافة على هامش رحلة بايدن إلى أيرلندا.





وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأميركية تريد من شبكات التواصل الاجتماعي "تجنب تسهيل" توزيع مواد سرية كهذه، مشددة على أن هذه الشبكات تتحمل "مسؤولية تجاه مستخدميها وتجاه الدولة".





ووصف المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الخميس التسريب بأنه "عمل إجرامي متعمد".





تكشف الوثائق التي نُشرت على الإنترنت خصوصا مخاوف أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن جدوى هجوم أوكراني مضاد في مواجهة القوات الروسية.





كما أعربت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد الضربات الروسية.





ولم يعد الكثير من هذه الوثائق متاحًا على المواقع التي ظهرت عليها في بادئ الأمر.





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