"الزرنيخ والرصاص": دراسة أسترالية تكشف ما تحتويه السجائر الإلكترونية من مواد ضارة

النقاط الرئيسية: تم العثور على ما لا يقل عن 10 مواد سامة في اختبار 17 من السوائل الإلكترونية المنكهة للساجئر الإلكترونية

تقول رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاشتشوك، إن النتائج تبدد أي فكرة بأن التدخين الإلكتروني Vaping غير ضار

كان النيكوتين موجودًا في جميع العينات، على الرغم من أن منتجات vape المحتوية على النيكوتين تتطلب قانونًا وصفة طبية

وجدت دراسة حكومية أن منتجات Vaping المتوفرة في المتاجر في كوينزلاند تحتوي على مواد كيميائية بما في ذلك النيكوتين والزرنيخ والرصاص.





ووجدت الدراسة أن نكهات الـ vape المتاحة على نطاق واسع مضرة بشكل كبير لاحتوائها على المعادن الثقيلة السامة والمواد المسرطنة والنيكوتين، وفقا لاختبارات جديدة.





واختبرت لجنة الصحة والبيئة في كوينزلاند التركيب الكيميائي لـ 17 نكهة متوفرًا في متاجر البيع بالتجزئة في الولاية.





واحتوت جميع العينات على معادن ثقيلة سامة بما في ذلك الزرنيخ والرصاص والزئبق والنيكل والكروم والأنتيمون والألمنيوم والحديد والنيكل، إلى جانب المواد المسرطنة المعروفة مثل الفورمالديهايد.



وقالت رئيسة الجمعية الطبية الأسترالية في كوينزلاند، الدكتورة ماريا بولتون، إنه على الرغم من أن الدراسة لم تفتح آفاقًا جديدة، إلا أن ذلك سيساعد المسؤولين على التعامل مع هذا الانتشار للسجائر الإلكترونية بطريقة أسرع.





وقالت لراديو 4BC في بريزبين يوم السبت "أعتقد أن النتائج واضحة، ولا نحتاج إلى مزيد من المعلومات لمعرفة خطورة هذه المواد".





ووجدت الاختبارات أن النيكوتين موجود في جميع العينات، على الرغم من أن منتجات vape المحتوية على النيكوتين تتطلب قانونًا وصفة طبية في كوينزلاند.





وأعلنت الحكومة الفيدرالية في أوائل شهر أيار/مايو، أنها ستحظر جميع منتجات السجائر الإلكترونية باستثناء الموصوفة من قبل الأطباء.



وقالت وزيرة الصحة في كوينزلاند، شانون فينتيمان، إن الاختبارات كانت مجدية، بالنظر إلى تزايد شعبية منتجات السجائر الإلكترونية بين الشباب.





وقالت في بيان "هذه النتائج توضح أن ما بداخلها خطير للغاية".





وأقرت حكومة كوينزلاند في الأسبوع الماضي، مشروع قانون لتشديد الضوابط على التدخين والسجائر الإلكترونية، بما في ذلك عقوبات أشد لبيع أو تخزين التبغ غير القانوني.





وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالازكزوك إن نتائج الاختبار كانت صادمة.





وقالت في بيان: "هناك أشخاص قد يعتقدون أن التدخين الإلكتروني Vaping أكثر أمانًا من التدخين، أو البعض يظن أنه غير ضار، نتائج الاختبار هذه يجب أن تجعل هؤلاء الناس يفكرون مرة أخرى".



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وتقول الحكومة إنها سوف تعمل مع الولايات والأقاليم للقضاء على السوق السوداء المتنامية في استيراد وبيع السجائر الإلكترونية غير القانونية من خلال:



وقف استيراد السجائر التي لا تشملها الوصفة الطبية

تقييد نكهات وألوان ومحتويات هذه السجائر، من اجل رفع معايير النوعية

طلب الحكومة أن يتم تعليب هذه السجائر كما تعلب الادوية

تقليل تركيزات النيكوتين والاحجام المسموح بها؛

وحظر جميع السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة ، والتي يمكن التخلص منها.

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