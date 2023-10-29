لماذا تتصاعد الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في أستراليا؟

كانت سارا* تنتظر القطار في تمام الساعة 6.44 صباحًا عندما قيل لها إنها قصفت إسرائيل.





واجهت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا شخصًا غريبًا يلقي الشتائم عليها في طريقها إلى العمل.





وقالت لـ SBS News إن الأسابيع القليلة الماضية شعرت «بمزيد من التوتر».





إنه توتر يشعر به بشكل خاص الأستراليون من الديانات الإسلامية واليهودية منذ أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وقد قُتل ما لا يقل عن 7,000 فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين، وفقًا للسلطات في القطاع.



أدى تصاعد العنف في الشرق الأوسط إلى زيادة عدد حوادث الاضطهاد العنصري في أستراليا.





وقال الحاخام رالف جينيندي إن أحد قادة مجتمعه يُستهدف في منزله، حيث تمر سيارة كل ليلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتُطلق صيحات بذيئة معادية لليهود.





يعترف الحاخام المقيم في ملبورن بأنه يشعر «بعدم الأمان» في المدينة لأول مرة منذ 30 عامًا، حيث خلع الكيباه - القبعة التي يرتديها الرجال اليهود المتدينون - بناءً على طلب عائلته الأسبوع الماضي.





وقال: «أعتقد أنني أشعر أيضًا بعدم الأمان، وهو ما لم أشعر به في ملبورن من قبل... لأنني أعتقد أن شيئًا أساسيًا جدًا قد اهتز، وما زلنا نحاول معالجته».



ارتفاع في معاداة السامية والإسلاموفوبيا

قال سجل الإسلاموفوبيا الأسترالي إن هناك زيادة بمقدار عشرة أضعاف في حوادث الكراهية منذ اندلاع العنف في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر.





وقالت المديرة التنفيذية شارارا أتاي لـ SBS News إن السجل تلقى تقارير من نساء مسلمات قلقات، شعرن بشكل خاص بالخطر لأن الحجاب كان علامة واضحة على معتقدهن الديني.





«أعتقد أن الوضع في الخارج في الوقت الحالي له تأثير مدمر على الجالية المسلمة هنا في أستراليا. لقد شهدنا ارتفاعًا مذهلاً في الإسلاموفوبيا منذ بدء التصعيدات الأخيرة».





وقالت إنهم تلقوا 51 تقريرًا في غضون أسبوعين، ولكنها تقول إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك حيث لا يتم الإبلاغ عن جرائم الكراهية في العادة .





قال أتاي إن العديد من الأستراليين المسلمين شعروا «بالغربة» و «التخلي» من قبل الحكومة الأسترالية إلى حد كبير بع أن أعربت .



تقول الجمعية الإسلامية لجنوب أستراليا إن أعضاء المجتمع المسلم يخشون على سلامتهم بعد أن تعرض مسجدان في أديلايد لمحاولات حرق عن عمد.





وقالت متحدثة باسم الجمعية إنه تم إحراق أسطوانة غاز خارج مسجد الخليل يوم الاثنين وتم إشعال حريق عشبي خارج مسجد ماريون قبل أربعة أيام.





وقالت أيضا جولي ناثان، مديرة الأبحاث في المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، إن المنظمة شهدت «ارتفاعًا مقلقًا» في جرائم الكراهية.



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بأكثر من الضعف في خمس سنوات من 230 حادثًا في عام 2017 إلى 478 حادثًا في عام 2022».





وأضافت ناثان: «في الأسبوع الذي سبق 7 أكتوبر، تم الإبلاغ عن حادثة واحدة معادية للسامية، وفي الأسبوع الذي تلا 7 أكتوبر، كانت هناك 37 حادثة معادية لليهود.





«في بعض تلك الحوادث كان هناك أشخاص يطالبون بقتل اليهود، في حين أن العديد من الحوادث الأخرى كانت عبارة عن إساءة لفظية لليهود في الشوارع أو كتابات على الجدران».





وحث الحاخام جينيندي الأستراليين على التواصل مع جيرانهم اليهود لإظهار دعمهم.



إدانة العنف ضد الأستراليين

هذا وقد قامت وزيرة الخارجية بيني وونغ بدعوة القادة السياسيين والمجتمعيين في أستراليا إلى التحلي بضبط النفس ، مع تصاعد التوترات بسبب الغزو البري لغزة من قبل القوات الإسرائيلية.





وقالت السناتور وونغ في جلسة استماع حول تقديرات الميزانية يوم الاثنين «لقد رأينا بعض الخطابات المقلقة في الأسابيع الأخيرة».





«إننا نشهد مأساة إنسانية، وأود أن أوضح أن الطريقة التي نتعامل بها جميعًا كقادة سياسيين مع هذه القضايا لها تأثير على وحدة بلدنا."



