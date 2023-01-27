هل يرتطم بالأرض كويكب بحجم شاحنة هو الأقرب من كوكبنا على الإطلاق؟

النقاط الرئيسية: قالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الكويكب المكتشف حديثًا سوف يقترب من الأرض بارتفاع 3600 كيلومتر

سيكون قرب الكويكب في ذلك الوقت أقرب بعشر مرات من مجموعة أقمار الاتصالات التي تدور في السماء

يُعتقد أن الكويكب المعروف باسم 2023 BU، الذي تم اكتشافه يوم السبت يتراوح عرضه بين 3.5 متر و 8.5 متر

من المقرر أن يجتاز كويكب بحجم شاحنة الأرض في واحدة من أقرب المواجهات المسجلة على الإطلاق.





وتصر وكالة ناسا على أنه ليس هناك فرصة لاصطدام الكويكب الذي سيمر يوم الجمعة بالأرض.





قالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الكويكب المكتشف حديثًا سوف يقترب من الأرض بارتفاع 3600 كيلومتر فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، وسيكون أكثر اقتراب له في الساعة 11.27 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.



سيكون قرب الكويكب في ذلك الوقت أقرب بعشر مرات من مجموعة أقمار الاتصالات التي تدور في السماء.





حتى لو اقترب الكويكب كثيرًا قال العلماء إن معظمه سيحترق في الغلاف الجوي مع احتمال سقوط بعض القطع الأكبر على شكل نيازك.





وقد قال دافيد فارنوتشيا وهو مهندس في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إن نظام تقييم مخاطر الارتطام التابع للوكالة والمسمى سكاوت إنه يستبعد حدوث ارتطام.





وقال فارنوكيا في بيان: «على الرغم من المشاهدات القليلة جدًا، إلا أنه كان قادرًا على التنبؤ بأن الكويكب سيقترب بشكل غير عادي من الأرض».



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«في الواقع، هذه واحدة من أقرب الطرق التي تم تسجيلها من قبل جسم قريب من الأرض معروف على الإطلاق.»





يُعتقد أن الكويكب المعروف باسم 2023 BU، الذي تم اكتشافه يوم السبت يتراوح عرضه بين 3.5 متر و 8.5 متر.





تم اكتشافه لأول مرة من قبل عالم الفلك الهاوي جينادي بوريسوف في مرصد مارجو في شبه جزيرة القرم.





في غضون أيام قليلة، قام علماء الفلك في جميع أنحاء العالم بالعشرات من المشاهدات مما سمح لهم بمعرفة طريق الكويكب بشكل أفضل.





صنع بوريسوف اسمًا لنفسه بالفعل في عام 2019 عندما استخدم تلسكوبًا محليًا لاكتشاف مذنب، أطلق عليه لاحقًا 2I/Borisov، عبر نظامنا الشمسي في رحلته من الفضاء السحيق.





سيتغير مسار الكويكب 2023 BU بشكل جذري بسبب جاذبية الأرض بمجرد مروره.





وبدلاً من الدوران حول الشمس كل 359 يومًا، سينتقل إلى مدار بيضاوي يدوم 425 يومًا، وفقًا لوكالة ناسا.





وقد حدد الباحثون حوالي 27 ألف كويكب بالقرب من الأرض بما في ذلك 10000 بقطر أكبر من 140 مترًا. من غير المعروف أيًا منها سيتجه مباشرة نحو كوكبنا في المستقبل المنظور.





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