"ليس لك مكان هنا": رسالة من الحكومة الأسترالية تهدم أحلام طالبي اللجوء

النقاط الرئيسية رسالة صادمة من الحكومة الأسترالية تزيد من معاناة طالبي اللجوء في أستراليا

تطالب الرسائل اللاجئين بالنظر إلى خياراتهم البديلة حيث إن أستراليا لن تقبل بإعادة توطينهم

نشطاء حقوق اللاجئين يرون السياسات الأسترالية مجحفة وتشبه اليانصيب

تلقى العديد من الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب إلى البلاد منذ عدة سنوات رسائل تنص على أن "أستراليا ليست خيارًا لك" وتحثهم على إبلاغ وزارة الشؤون الداخلية بالبلد الذي سيعيدون توطينهم فيه.





وأشارت سارة ديل، مديرة مركز (Refugee Advice & Casework Service)، إلى أنه تم إرسال رسائل مماثلة إلى طالبي اللجوء في جميع أنحاء أستراليا الذين وصلوا إلى أستراليا عن طريق القوارب في السنوات التسع الماضية.





تتبع أستراليا هذه السياسة التي أدخلها رئيس الوزراء السابق كيفين رود والتي تنص على عدم السماح بإعادة توطين أي شخص وصل إلى أستراليا بالقارب في أو بعد 19 يوليو/تموز 2013، وتم إرساله إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو.





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يدعم كلا الحزبين الرئيسيين سياسة عدم السماح لطالبي اللجوء الذين وصلوا بالقوارب بالاستقرار بشكل دائم في أستراليا.





وقعت أستراليا اتفاقيات مع الولايات المتحدة ونيوزيلندا لإعادة توطين اللاجئين الذين وصلوا بالقوارب. الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي تم توقيعه في عام 2016، هو إعادة توطين 1250 لاجئًا بحلول نهاية هذا العام.



PayAm and his family (not pictured) were held in Nauru as part of Australia's offshore processing regime. Source: AAP / Rick Rycroft وفي مارس/أذار من هذا العام، وافقت أستراليا على مقترح من نيوزيلندا لقبول 150 لاجئًا سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.





وصرح مجلس اللاجئين الأسترالي أن أكثر من 1000 شخص قد أعيد توطينهم في الولايات المتحدة حتى الآن، وأفادت التقارير أن 36 شخصًا قد وافقوا على عرض إعادة التوطين في نيوزيلندا.





تشمل الاتفاقيات طالبي اللجوء الذين تم إرسالهم إلى بابوا غينيا الجديدة وناورو بالإضافة إلى آخرين تم إجلاؤهم إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي.





اطلعت شبكةSBS الإخبارية على إحدى الرسائل والتي حددت موعدًا نهائيًا في 29 سبتمبر/أيلول لإبلاغ السلطات الحكومية بخطط طالب اللجوء البديلة.





أشارت الرسالة، الموقعة من قبل ألانا سوليفان، مساعد السكرتير الأول لشؤون تهريب الأشخاص وفريق العمل المعني بالتنفيذ، إلى أن طالب اللجوء قد انسحب من إعادة التوطين في الولايات المتحدة وحثته على "إعادة الانخراط" في البرنامج مرة أخرى.





ونصت بعض أجزاء الرسالة على ما يلي: "إن الحكومة الأسترالية تقف بحزم ضد تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية. ولن تسمح لأي شخص دخل أستراليا عن طريق القوارب بدون تأشيرة صالحة ويخضع للمعالجة الإقليمية من الاستقرار في أستراليا".





"البقاء في أستراليا ليس خيارًا متاحا لك".





ويشير نص الرسالة إلى "نتفهم أنك انسحبت مؤخرًا من إعادة التوطين في الولايات المتحدة. تعرض الولايات المتحدة لك فرصة حقيقية لإعادة التوطين الدائم. وشارك الأفراد الذين استقروا بالفعل في الولايات المتحدة تجارب إيجابية عن تلك الخطوة".



The letter obtained by SBS. Credit: Supplied هذا وقد احتوت بعض الرسائل الأخرى على عبارات مماثلة تتعلق بعروض إعادة التوطين في نيوزيلندا.





وترى ديل أن الرسائل لم تكن جزءًا من المراسلات المتعارف عليها بموجب أي نوع من التشريعات.





وقالت ديل: "كما هو معروف، لا يمكن للحكومة الأسترالية إجبار شخص على إعادة التوطين في بلد ثالث - يجب أن تكون هذه العملية طوعية".





من جانبها، أشارت أليسون إكسامون، المدير العام لمركز طالبي اللجوء واللاجئين والمحتجزين، إلى أن محتوى الرسالة تسبب في معاناة كبيرة لهؤلاء الأشخاص والذين يعانون من العديد من الصدمات النفسية والعاطفية.





وقالت إكسامون: "هؤلاء الأشخاص ليس لديهم إمكانية الحصول على الدعم القانوني المناسب، والكثير منهم ينظرون إلى ما يحدث في أمريكا في الوقت الحالي مع تزايد الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي ويخشون مما قد يعنيه العيش في الولايات المتحدة".





"هناك أيضًا قدر كبير من عدم اليقين في خيار نيوزيلندا. نطلب من الحكومة النظر إلى هؤلاء الأشخاص على أساس كل حالة على حدة."





ليس لدي وطن





أشارت رسالة طالب اللجوء الإيراني بايام* إلى أنه وعائلته قد "يفضلون العودة طواعية إلى الوطن".





علق بايام على هذا الأمر ساخرا: "اي بلد؟ ليس لدي بلد".







هرب والدا بايام من العراق إلى إيران في السبعينيات بسبب خلفيتهم الدينية والثقافية وأُجبر هو وزوجته وأطفاله على الفرار من إيران بعد تعرضهم للاضطهاد بسبب صلاته بالعراق.





يعيش بايام وعائلته في أستراليا منذ عام 2016. ولد طفله الثالث في البلاد ويريدون البقاء بها.





تتعامل عائلة بايام مع مشكلات الصحة العقلية التي قال إنها تفاقمت بسبب احتجازهم ومعاملتهم في الحجز في أستراليا وناورو.





ويرى بايام أن تلقي الرسالة زاد من توتره وأنه لا يريد مغادرة أستراليا.





لا يفهم بايام أيضًا سبب عدم سماح الحكومة الأسترالية له ولأسرته بالبقاء بشكل دائم في أستراليا.





وأوضحت ديل أن سياسة الهجرة في أستراليا كانت تعسفية على مدى العقد الماضي.



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تقول ديل "انها تشبه لعبة اليانصيب، ما إذا كان قاربك قد وصل في تاريخ معين، أو ما إذا كان قاربك قد وصل إلى نقطة معينة في جغرافية أستراليا، أو إذا تم اختيارك ليتم نقلك إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو، وبذلك تصبح أحد المحظوظين الذين بقوا في أستراليا".





وتتابع ديل موضحة "لذلك من المفهوم جدًا أن يتساءل الناس، حسنًا، شخص ما وصلت معه، لم يتأثروا بهذه السياسة، شخص هرب من نفس الموقف في وطننا، لم يتأثر بهذه السياسة."





وفي حين أن بعض طالبي اللجوء مثل بايام كانوا يأملون أن وصول العمال إلى السلطة في وقت سابق من العام يمكن أن يوفر لهم مزيدًا من اليقين حول المستقبل في أستراليا، ترى ديل أنه من الواضح أن موقف الحكومة الحالية لا يزال هو نفسه إلى حد كبير مثل سابقتها.





وعلقت ديل "لم تكن لدينا رسالة واضحة فيما يتعلق بخطة الحكومة لتحويل الأشخاص من تأشيرات الحماية المؤقتة إلى تأشيرات حماية دائمة. وبالتالي، فإن جميع الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في أستراليا مرتبكون بشأن وضعهم ويأملون أن ينطبق عليهم سياسات الرأفة أيضًا".





جدير بالذكر أنه قد تم الاتصال بوزارة الشؤون الداخلية للتعليق.





* تم تغيير الاسم لحماية الهوية.





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