تحرير السفينة السياحية العالقة في جرينلاند والشرطة تحقق في أسباب جنوحها

كانت هناك عدة محاولات فاشلة لتحرير سفينة الرحلات البحرية الفاخرة - التي على متنها 206 أشخاص - بعد أن جنحت يوم الإثنين.

A large luxury cruise ship in the sparkling blue ocean.

تم تحرير أوشن إكسبلورر، بعد أيام من جنوحها في جرينلاند. Source: AP / SIRIUS/Joint Arctic Command

النقاط الرئيسية:
  • قالت القوات المسلحة الدنماركية ومشغل السفينة السياحية إنه لم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم
  • السفينة السياحية التي ترفع علم جزر البهاما تحمل ركابًا من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
  • الشرطة في جرينلاند تحقق في سبب جنوح السفينة
قال متحدث باسم القوات المسلحة الدنماركية إن سفينة سياحية فاخرة جنحت في موقع بعيد في جرينلاند وعلى متنها 206 أشخاص، تم تحريرها بواسطة سفينة صيد.

هذا وقد ظلت السفينة السياحية أوشن إكسبلورر عالقة منذ يوم الاثنين في الطين والطمي في متنزه ألبيفيورد الوطني، على بعد حوالي 1400 كيلومتر شمال شرق عاصمة جرينلاند نوك.

وقالت القوات المسلحة الدنماركية ومشغل السفينة السياحية إنه لم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

يأتي هذا الإعلان بعد ثلاث محاولات فاشلة لتحرير سفينة الرحلات البحرية التي تقل 90 أستراليًا.

وقد صرحت الشركة المشغلة للسفينة يوم الخميس إن ثلاثة ركاب على الأقل على متنها أصيبوا بـ COVID-19.
اقرأ المزيد

سفينة سياحية عملاقة تجنح في جرينلاند وعلى متنها 90 أستراليا

وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز التي تتخذ من أستراليا مقراً لها في بيان يوم الخميس إن «هؤلاء الركاب في الحجر الصحي حاليًا».

«يتم الاعتناء بهم من قبل طبيبنا على متن السفينة والفريق الطبي والطاقم، وهم في حالة جيدة.»

ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد عن متقاعد من أستراليا يدعى ستيفن فريزر، موجود على متن السفينة، قوله إن «الجميع في حالة معنوية جيدة».

وقال للصحيفة «إنه أمر محبط بعض الشيء، لكننا في جزء جميل من العالم» مضيفًا أنه أصيب بـ COVID-19 على متن السفينة.

ماذا حدث للسفينة؟

بحسب التقارير فإن السفينة السياحية جنحت يوم الاثنين في متنزه وطني شمال شرق جرينلاند.

تبلغ مساحة المتنزه تقريبًا مساحة فرنسا وإسبانيا مجتمعتين، وحوالي 80 في المائة من المساحة مغطاة بشكل دائم بالجليد.
A cruise ship lies in the ocean while small rescue teams surround it.
كانت هناك العديد من جهود الإنقاذ غير الناجحة. Source: AP / .
السفينة السياحية التي ترفع علم جزر البهاما تحمل ركابًا من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

شرطة جرينلاند تحقق

وقالت صحيفة سيرميتسياك في جرينلاند إن الشرطة في جرينلاند تحقق في سبب جنوح السفينة وما إذا كانت أي قوانين قد انتهكت. وحتى الآن، لم يتم اتهام أي شخص أو اعتقاله.

ونقلت الصحيفة عن بيان للشرطة قوله إن ضابطًا كان على متن السفينة السياحية لتنفيذ «خطوات التحقيق الأولية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، استجواب الطاقم والأشخاص الآخرين المعنيين على متن السفينة».

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.

شارك
نشر في: 15/09/2023 11:08am
المصدر: AAP, Reuters
Available in other languages

اخترنا لك

08:04
WA COVID19 BORDER

Western Australia eases permanent residency rules for skilled migrants

06:29
tulip festival.jpg

8 lễ hội mùa xuân mừng mùa hoa nở đẹp ở Úc

08:50
INDIA SPACE TECHNOLOGY CHANDRAYAAN 3

Diaspora 'over the moon' as world congratulates India on successful lunar mission

04:58
Adult boy and girl talking with each other during packing

Perth real estate agent suspended after racist email to tenants

09:57
A worker spreads out wet rice grain to dry under the sun

India's non-basmati white rice export ban sparks concern among Australian importers and distributors

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

Full length image of two men walking together in a hurry

Immigration update: These Australian visas are now being processed within days

03:37
Jaya Thursfield sitting (Supplied).jpg

Vật giá leo thang, người Úc tìm thấy cơ hội sở hữu nhà bỏ hoang 'akiya' ở Nhật