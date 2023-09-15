تحرير السفينة السياحية العالقة في جرينلاند والشرطة تحقق في أسباب جنوحها

النقاط الرئيسية: قالت القوات المسلحة الدنماركية ومشغل السفينة السياحية إنه لم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم

السفينة السياحية التي ترفع علم جزر البهاما تحمل ركابًا من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

الشرطة في جرينلاند تحقق في سبب جنوح السفينة

قال متحدث باسم القوات المسلحة الدنماركية إن سفينة سياحية فاخرة جنحت في موقع بعيد في جرينلاند وعلى متنها 206 أشخاص، تم تحريرها بواسطة سفينة صيد.





هذا وقد ظلت السفينة السياحية أوشن إكسبلورر عالقة منذ يوم الاثنين في الطين والطمي في متنزه ألبيفيورد الوطني، على بعد حوالي 1400 كيلومتر شمال شرق عاصمة جرينلاند نوك.





وقالت القوات المسلحة الدنماركية ومشغل السفينة السياحية إنه لم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم.





يأتي هذا الإعلان بعد ثلاث محاولات فاشلة لتحرير سفينة الرحلات البحرية التي تقل 90 أستراليًا.





وقد صرحت الشركة المشغلة للسفينة يوم الخميس إن ثلاثة ركاب على الأقل على متنها أصيبوا بـ COVID-19.



اقرأ المزيد سفينة سياحية عملاقة تجنح في جرينلاند وعلى متنها 90 أستراليا

وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز التي تتخذ من أستراليا مقراً لها في بيان يوم الخميس إن «هؤلاء الركاب في الحجر الصحي حاليًا».





«يتم الاعتناء بهم من قبل طبيبنا على متن السفينة والفريق الطبي والطاقم، وهم في حالة جيدة.»





ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد عن متقاعد من أستراليا يدعى ستيفن فريزر، موجود على متن السفينة، قوله إن «الجميع في حالة معنوية جيدة».





وقال للصحيفة «إنه أمر محبط بعض الشيء، لكننا في جزء جميل من العالم» مضيفًا أنه أصيب بـ COVID-19 على متن السفينة.



ماذا حدث للسفينة؟

بحسب التقارير فإن السفينة السياحية جنحت يوم الاثنين في متنزه وطني شمال شرق جرينلاند.





تبلغ مساحة المتنزه تقريبًا مساحة فرنسا وإسبانيا مجتمعتين، وحوالي 80 في المائة من المساحة مغطاة بشكل دائم بالجليد.



كانت هناك العديد من جهود الإنقاذ غير الناجحة. Source: AP / . السفينة السياحية التي ترفع علم جزر البهاما تحمل ركابًا من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



شرطة جرينلاند تحقق

وقالت صحيفة سيرميتسياك في جرينلاند إن الشرطة في جرينلاند تحقق في سبب جنوح السفينة وما إذا كانت أي قوانين قد انتهكت. وحتى الآن، لم يتم اتهام أي شخص أو اعتقاله.





ونقلت الصحيفة عن بيان للشرطة قوله إن ضابطًا كان على متن السفينة السياحية لتنفيذ «خطوات التحقيق الأولية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، استجواب الطاقم والأشخاص الآخرين المعنيين على متن السفينة».



