تحديثات كورونا: أستراليا تعتمد جرعة معززة للأطفال الذي يعانون من حالات مرضية شديدة

النقاط الرئيسية أستراليا تلتزم بمبلغ 2.6 مليار دولار إضافية في الميزانية الفيدرالية لمكافحة الوباء

شنغهاي تصبح أول مدينة في العالم تستخدم لقاحاً لكوفيد-19 يتم أخذه عن طريق الاستنشاق

منظمة الصحة العالمية تعلن عن انخفاض بنسبة 15% في إصابات كوفيد-19 حول العالم

قالت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) إن لقاح فايز للأطفال يمكن إعطاؤه كجرعة معززة أو رابعة للأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.





قالت اللجنة الاستشارية العليا للقاحات في البلاد إن الجرعة المنشطة مسموح بها فقط للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الشديد ولديهم إعاقة أو حالات صحية متعددة معقدة.





وأوصت اللجنة بفاصل ثلاثة أشهر بين الإصابة الحديثة بفيروس كورونا أو التطعيم الأولي والجرعة المنشطة.





Advertisement

ويعد الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الشديد مؤهلين لجرعة أولية ثالثة.





ولا يُسمح حالياً باستخدام لقاح Spikevax من موديرنا واللقاحات ثنائية التكافؤ في هذه الفئة العمرية.



يأتي ذلك فيما خصصت أستراليا 2.6 مليار دولار كاستجابة وطنية لكوفيد-19 في الميزانية الفيدرالية. ويخصّص التمويل بشكل أساسي لتوريد اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.





إلا أن الحكومة العمالية واجهت انتقادات بأنها لم تخصص أموالاً محددة لكوفيد طويل الأمد، على غرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





ورداً على الانتقادات، قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن حكومته تمول الأبحاث في كوفيد منذ فترة طويلة.





وقال إن الحكومة تنتظر تقرير لجنة برلمانية عن كوفيد طويل الأمد.



وأثار قرار حكومة العمال بإنهاء ترتيب تقاسم التكاليف 50-50 مع الولايات لتغطية نفقات كوفيد في كانون الأول/ديسمبر انتقادات من الجمعية الطبية الأسترالية.





وقالت الجمعية إنه سيكون لها "تأثير مدمر" على المستشفيات.





من جهته قال باتلر إن إصابات كوفيد-19 قد انخفضت على الرغم من إنهاء إلزامية العزل الذاتي في 14 تشرين الأول/أكتوبر.





وقال وزير الصحة إنه تلقى نصيحة من بعض كبار مسؤولي الصحة بالولاية بشأن موجة جديدة في الصيف.





أضاف باتلر: "على الرغم من أن بعض النماذج تتوقع إمكانية حدوث موجة أخرى على مدار الصيف، إلا أن البعض منهم يتوقع أن تكون الموجة أصغر وأقصر مما كان عليه الحال قبل عدة أشهر".



عالمياً، تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة معززة جديدة هذا الأسبوع.





وكانت هذه ثالث جرعة معززة أو جرعة خامسة من لقاح فيروس كورونا.





على صعيد آخر، أصبحت شنغهاي أول مدينة في العالم تستخدم جرعة معززة لكوفيد-19 عن طريق الاستنشاق.





وتم تطوير اللقاح من قبل شركة الأدوية البيولوجية الصينية CanSino وحصل على الموافقة في أيلول/سبتمبر.





وأشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها إلى انخفاض حالات الإصابة الأسبوعية بكوفيد-19 حول العالم بنسبة 15% والوفيات بنسبة 13% للأسبوع المنتهي في 23 تشرين الأول/أكتوبر.





اقرأ عن لقاحات كوفيد-19 بلغتك





ابحث عن عيادة اختبار كوفيد-19



سجل نتائج RAT الخاصة بك :



قبل أن تتوجه إلى خارج أستراليا، تحقق من أحدث متطلبات السفر والإرشادات.





إليك بعض المساعدة في فهم مصطلحات كوفيد-19 بلغتك.



