مكتب الأرصاد الجوية: على الاستراليين الاستعداد لصيف "ممطر" وفيضانات جراء ظاهرة النينا

يستعد الأستراليون لصيف ممطر للغاية وفقًا لتوقعات مكتب الأرصاد الجوية بأن ظاهرة النينا تتجه نحو الساحل الشرقي للبلاد.





وبذلك ستكون هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تعاني منها البلاد من الظاهرة النينا وهو أمر لم يحدث من قبل في أستراليا.





وعادة ما تجلب هذه الظاهرة المناخية ظروفًا أكثر رطوبة من المعتاد في مناطق شمال وشرق أستراليا، وعادة ما تزيد من مخاطر الفيضانات في معظم أنحاء البلاد.



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ووضع مكتب الارصاد الجوية الاسترالي توقعاته باءً على ملاحظة حالة التبريد في وسط المحيط الهادئ الاستوائي في الأشهر الأخيرة ، جنبًا إلى جنب مع قوة الرياح التجارية والغيوم الاستوائية – وهي مؤشرات نموذجية لحصول ظارهة النينا.





وتؤدي ظاهرة النينا إلى هطول أمطار أكثر غزارة من المعتاد، ودرجات حرارة أكثر برودة عبر السواحل الشمالية والشرقية.





هذا وتم إلقاء اللوم على ظروف النينا في حدوث فيضانات مدمرة في جنوب شرق ولاية كوينزلاند وأنهار شمال نيو ساوث ويلز هذا العام.



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