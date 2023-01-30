اتفاق أسترالي-فرنسي على تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية عيار 155 ملم

أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلز ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنّ بلديهما توصّلا إلى اتّفاق سيزوّدان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصدّيها للغزو الروسي.





وقال لوكورنو أنه سينتج البلدان بشكل مشترك آلاف القذائف من عيار 155 ملم، بينما قال مارلز إنّ هذا "مشروع بقيمة ملايين الدولارات الأسترالية" وهو "تعاون جديد بين الصناعات الدفاعية الأسترالية والفرنسية".





وأضاف "هذا جزء من جهود الدعم التي تقدمها أستراليا وفرنسا لأوكرانيا لضمان قدرتها على الاستمرار في هذا الصراع وإنهائه بشروطها".





وذكر الوزير الفرنسي أن الامر يقضي "بتقديم مساعدة كبيرة وجهد مستمر زمنيا" متوقعا أن تتم عمليات التسليم الأولى خلال الربع الأول من 2023، لكنه رفض الخوض في تفاصيل العقد.





من جانب آخر، أكد الوزير الفرنسي أيضاً استئناف التعاون بين بلاده واستراليا خاصة في قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

















هذا واجتمع وزيرا الدفاع مع وزيري خارجية فرنسا كاترين كولونا وأستراليا بيني وونغ في باريس في اطار احياء التعاون الفرنسي الأسترالي. وكان هذا التعاون قد تأثر بشدة بقضية أوكوس العام 2021 عندما ألغت كانبيرا عقدا كبيرا لشراء غواصات فرنسية.





وقذائف 155 ملم تشكل ذخيرة لمدافع عدة غربية الصنع سلمت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، مثل سيزار الفرنسية وإم 777 الأميركية وبانزرهاوبتزي 2000 الألمانية.











