ألبانيزي في زيارة إلى الهند والبلدان يوقعان اتفاقية تعليم جديدة

سيتمكن الخريجون الأستراليون والهنود من الاستفادة أكثر من شهاداتهم مع إبرام اتفاق جديد بين البلدين سيتم من خلاله الاعتراف بالمؤهلات.





أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن آلية الاعتراف بالمؤهلات التعليمية الأسترالية الهندية الجديدة أثناء قيادة وفد تجاري في زياة إلى الدولة الآسيوية.





قال ألبانيزي: "هذه الآلية الجديدة تعني أنه إذا كنت طالبًا هنديًا يدرس - أو على وشك الدراسة - في أستراليا فسيتم الاعتراف بشهادتك التي حصلت عليها بمجهود كبير عند عودتك إلى الوطن".





“أو إذا كنت عضوًا في الجالية الهندية في أستراليا فستكون قادرًا على الشعور بمزيد من الثقة في أن مؤهلاتك التي حصلت عليها في الهند سيتم الاعتراف بها في أستراليا.





"هذا يمهد الطريق لفرص تجارية لمقدمي التعليم الأستراليين لتقديم تعليم مبتكر وأكثر سهولة للطلاب الهنود."





يرافق كل من رئيس ونائب رئيس جامعة ديكين رئيس الوزراء بعد أن أعلنا عن تخصيص مبلغ 4 ملايين دولار مبدئيًا لـ 100 طالب لدراسة الأمن السيبراني وتحليلات الأعمال في حرم جامعي جديد في الهند كل عام.





قال السيد ألبانيزي إن الجامعات الأسترالية التي لها وجود في الهند توفر أساسًا لمؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين لبناء شراكات أقوى.





قال "بالطبع ،نرحب دائمًا بالطلاب للحضور والدراسة في أستراليا وسيظل ذلك محورًا مهمًا بالنسبة لنا".





"ولكن ليس كل شخص لديه الوسائل أو القدرة على حزم أمتعتهم والدراسة في بلد آخر."





في اليوم الثاني من زيارة ألبانيزي للهند التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.





ومن المقرر أن يسافر ألبانيزي بعد ذلك إلى مومباي في وقت لاحق يوم الخميس للمشاركة في منتدى الرؤساء التنفيذيين مع قادة الأعمال الأستراليين والهنود.





ورحب المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة سيمون برمنغهام بتصريحات ألبانيزي بأن العلاقة بين أستراليا والهند في أوجها.





"إنها فرصة (لرئيس الوزراء) لدفع تعاوننا الثنائي إلى الأمام وبشكل حاسم أيضًا البناء على مجالات التعاون الإقليمي والعالمي التي تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة."





وقال السناتور برمنغهام إن استضافة الهند لقمة مجموعة العشرين هذا العام ستكون حاسمة أيضًا في الدعوة إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.





"أتوقع أن تشكل هذه الأمور جزءًا من المناقشات للتأكد من أننا نحاول إرسال رسالة قوية قدر الإمكان تتعلق ليس فقط بالخسائر البشرية التي تسببها الحرب ولكن أيضًا بالخسائر الاقتصادية."





قالت الرئيسة التنفيذية لـ Universities Australia كاتريونا جاكسون إنه من المهم أن يكون التعليم في المقدمة حيث تخرج أكثر من 1.5 مليون طالب هندي بشهادة جامعية أسترالية منذ عام 2005.





وقالت: "تكمن الإجابات على أصعب التحديات في البحث والتعليم وتقوم أستراليا والهند بالتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد للغاية".





"تقدم الجامعات الأسترالية أيضًا تعليمًا على مستوى عالمي لأعداد متزايدة من الطلاب الهنود. يمكننا البناء على ذلك لصالح كلا البلدين."





تعمل جامعة ملبورن أيضًا على توفير درجة علمية مزدوجة مع ثلاث جامعات هندية.





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