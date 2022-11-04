تعتمد أستراليا بشكل كبير على الكربون. فهل تستغل قمة المناخ COP27 لتتحول إلى دولة رائدة في الطاقة المتجددة؟

النقاط الرئيسية أظهر تقرير صدر اليوم عن مجلس المناخ أن العالم يعيش أزمة مناخية عميقة

بدون تخفيض كبير في الانبعاثات هذا العقد فإننا نتجه نحو كارثة شاملة

في COP27 سيضغط المسؤولون الأستراليون للمشاركة في استضافة محادثات الأمم المتحدة للمناخ

يجتمع مسؤولون مما يقرب من 200 دولة في شرم الشيخ في مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ المعروف باسم COP27.





تهدد الأزمات العالمية المتعددة بإلقاء بظلالها على القمة لكن المهمة في COP27 خلال الأسبوعين المقبلين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.





أظهر تقرير صدر اليوم عن مجلس المناخ أن العالم يعيش أزمة مناخية عميقة.





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بدون تخفيض كبير في الانبعاثات هذا العقد فإننا نتجه نحو كارثة شاملة.



في هذا الوقت الذي يشهد تقلبات عالمية يمكن لأستراليا أن تلعب دورًا رئيسيًا.





في COP27 سيضغط المسؤولون الأستراليون للمشاركة في استضافة محادثات الأمم المتحدة للمناخ مع دول جزر المحيط الهادئ.





ولكن لكي تنجح أستراليا في محاولتها ستحتاج إلى الاستمرار في المحادثات.





وهذا يعني الابتعاد بسرعة عن الفحم والغاز، ومساعدة الدول النامية على إدارة التأثيرات المناخية.



يجب على أستراليا إظهار المزيد من الطموح

بعد عقد من الإنكار والتأخير، عادت أستراليا إلى التحول العالمي نحو اقتصاد الطاقة النظيفة.





ومع ذلك فإن هدف أستراليا الجديد لعام 2030 - وهو خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة عن مستويات عام 2005 - لا يزال أحد أضعف الأهداف في العالم المتقدم.





ولا تزال العشرات من مشاريع الوقود الأحفوري الرئيسية قيد الإعداد.



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هناك حاجة إلى المزيد من الطموح.





في COP27 لدى وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين فرصة للإشارة إلى أن أستراليا تعتزم أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة، وتصدير سلع الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة التي تحتاجها الدول الأخرى لإزالة الكربون من اقتصاداتها.





الدبلوماسية الأسترالية مهمة أيضًا.





تسعى أستراليا رسميًا لاستضافة جولة مستقبلية من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة، لأول مرة، بالشراكة مع جزر المحيط الهادئ. لكن الدور الأكبر سيأتي بتوقعات أكبر.





لإثبات جدية أستراليا فيما يتعلق بتغير المناخ سيحتاج السيد بوين إلى توضيح أن هدفنا لعام 2030 هو مجرد نقطة انطلاق.





سترغب دول جزر المحيط الهادئ في رؤية أستراليا تنهي التمويل العام للوقود الأحفوري وتنضم إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي حددت موعدًا نهائيًا واضحًا للتوقف عن استخدام الفحم.



ومن المتوقع أيضًا أن تخصص أستراليا المزيد من التمويل المناخي للبلدان النامية وأن تدعم صندوقًا عالميًا جديدًا لمعالجة الخسائر والأضرار الدائمة الناجمة عن تغير المناخ.





ومن خلال جدول أعمال دولي مسؤول بشأن المناخ، يمكن لأستراليا أن تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التعاون العالمي والوساطة في المرحلة التالية من العمل المناخي.



عالم من المعاناة المناخية

تم كسر سجلات الطقس المتطرف في كل قارة هذا العام. من ليزمور إلى لاهور انخفضت الأرقام القياسية بسرعة كبيرة وكان من الصعب مواكبتها.





سجلت أستراليا يومها الأكثر سخونة على الإطلاق وكارثة الفيضانات الأكثر تكلفة.



تحملت الصين أشد موجة حر. وفي باكستان، أثرت الفيضانات الشديدة على أكثر من 30 مليون شخص وقتلت الآلاف.





حطم الصيف الأكثر سخونة في أوروبا الرقم القياسي للعام الماضي فقط.





كما عانت القارة من واحدة من أسوأ حالات الجفاف على الإطلاق. وتجاوزت درجات الحرارة في المملكة المتحدة 40 درجة مئوية لأول مرة.





كما سجل غرب الولايات المتحدة أسوأ موجة حرارة.





في جنوب إفريقيا، أدى هطول الأمطار القياسي إلى مئات الوفيات. كما ترك الجفاف في شرق إفريقيا الملايين عرضة لخطر المجاعة.



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هذه التأثيرات المناخية، للأسف، ليست سوى البداية.





إنها تحدث في عالم ارتفعت درجة حرارته بمعدل 1.2 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية لكنها سيزداد الأمر سوءًا.





حتى لو حققت جميع البلدان أهدافها لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، فإن العالم يتجه نحو ارتفاع في الحرارة بمقدار 2.4-2.6 درجة هذا القرن.



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يمكن أن يؤدي خفض الانبعاثات هذا العقد إلى تجنب أسوأ السيناريوهات.





ولكن يجب علينا أن نعمل الآن. يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 للحصول على أي فرصة لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة.



تقود الجغرافيا السياسية سباق الطاقة النظيفة

حتى في الوقت الذي تتدهور فيه سجلات المناخ، يركز قادة العالم على التنافس الاستراتيجي بين الدول. ومع ذلك، ليست كل الأخبار سيئة.





في حين أن المنافسة قد تقوض العمل المشترك، فإنها تسرع أيضًا التحول إلى الطاقة النظيفة.



تتنافس الولايات المتحدة والصين لقيادة هذا التحول.



الصين هي أكبر مصدر للانبعاثات في العالم وتعتمد بشكل كبير على الطاقة التي تعمل بالفحم، ولكنها أيضًا الدولة الرائدة عالميًا في إنتاج الطاقة النظيفة ونشرها.





في العام الماضي، قامت الصين ببناء ما يقرب من نصف البنية التحتية الجديدة للطاقة المتجددة في العالم.





تهيمن الصين أيضًا على الإنتاج العالمي من الخلايا الكهروضوئية والبطاريات وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية.





في سبتمبر أصدر الكونجرس الأمريكي تشريعًا يجيز أكبر إنفاق مناخي في تاريخ الولايات المتحدة.





والقصد من ذلك هو إنشاء قاعدة لتصنيع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، واستبدال الصين كمورد رئيسي لمكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية.





في أوروبا، أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، حيث أصبح الآن أيضًا قضية أمنية.





في مايو، وضع الاتحاد الأوروبي خطة لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وإنهائها تمامًا قبل نهاية العقد.





ستخفض الاستراتيجية الاستخدام الإجمالي للغاز في أوروبا - وليس الغاز الروسي فقط - بمقدار الثلث بحلول عام 2030.





كما أنه يضع أهدافًا أكثر طموحًا لعام 2030 للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة ويتطلب تركيب خلايا شمسية على أسطح المباني الجديدة.





ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي هدف الانبعاثات لعام 2030. وقد وافق صانعو السياسة الأوروبيون على تعزيز الهدف رسميًا العام المقبل.



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من الواضح أن المنافسة بين القوى الكبرى تسرع التحول إلى الطاقة النظيفة.





وقد التزمت غالبية البلدان - التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الاقتصاد العالمي - بتحقيق انبعاثات صافية صفرية.





وقد تعهدت معظم دول العالم المتقدم بخفض الانبعاثات إلى النصف على الأقل هذا العقد.





أستراليا في وضع جيد للاستفادة من التحول العالمي للطاقة النظيفة.





في COP27، يجب أن نشير إلى تحولنا من الوقود الأحفوري الثقيل إلى القوة العظمى للطاقة المتجددة.





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