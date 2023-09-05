خطة ألبانيزي في قمة آسيان بجاكارتا: تعزيز الاقتصاد والتجارة مع الجيران الآسيويين

ستسعى أستراليا إلى تنمية اقتصادها من خلال تعزيز العلاقات مع جيرانها في جنوب شرق آسيا كجزء من استراتيجية استثمارية وتجارية جديدة يحملها معه رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي وهو يشارك في أعمال قمة دول آسيان.





وستنطلق قمة دول آسيان اليوم (الأربعاء) في جاكارتا التي وصلها البانيزي الليلة الماضية.





وسيلتقي رئيس الوزراء الاسترالي على هامش القمة قادة لاوس وتيمور الشرقية وكندا وماليزيا.



Source: AAP هذا وستكون زيارة ألبانيزي إلى إندونيسيا المحطة الاولى في رحلته الدبلوماسية التي تستغرق اسبوعا واحدا وتأخذه الى عدد من الدول الاسيوية من بينها الهند حيث سيحضر اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي.





وخلال الرحلة، سيطلق رئيس الوزراء استراتيجية أستراليا الاقتصادية لجنوب شرق آسيا حتى عام 2040 وهي خطة يراد منها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء وتطوير التجارة البينية.





وقال ألبانيزي للبرلمان قبل مغادرته البلاد إنه يعتبر الخطة واحدة من أهم الأعمال التي تم إنجازها على الإطلاق لتعزيز علاقات أستراليا ومصالحها الإقليمية.

