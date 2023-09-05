خطة ألبانيزي في قمة آسيان بجاكارتا: تعزيز الاقتصاد والتجارة مع الجيران الآسيويين

الخطة تقوم على تنمية الاقتصاد بالستفادة من التجارة البينية مع دول جنوب شرق آسيا

The ten member nations flags of the ASEAN

The ten member nations flags of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) flags and partners. Source: EPA

ستسعى أستراليا إلى تنمية اقتصادها من خلال تعزيز العلاقات مع جيرانها في جنوب شرق آسيا كجزء من استراتيجية استثمارية وتجارية جديدة يحملها معه رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي وهو يشارك في أعمال قمة دول آسيان.

وستنطلق قمة دول آسيان اليوم (الأربعاء) في جاكارتا التي وصلها البانيزي الليلة الماضية.

وسيلتقي رئيس الوزراء الاسترالي على هامش القمة قادة لاوس وتيمور الشرقية وكندا وماليزيا.
SBS Malayalam
Source: AAP
هذا وستكون زيارة ألبانيزي إلى إندونيسيا المحطة الاولى في رحلته الدبلوماسية التي تستغرق اسبوعا واحدا وتأخذه الى عدد من الدول الاسيوية من بينها الهند حيث سيحضر اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي.

وخلال الرحلة، سيطلق رئيس الوزراء استراتيجية أستراليا الاقتصادية لجنوب شرق آسيا حتى عام 2040 وهي خطة يراد منها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء وتطوير التجارة البينية.

وقال ألبانيزي للبرلمان قبل مغادرته البلاد إنه يعتبر الخطة واحدة من أهم الأعمال التي تم إنجازها على الإطلاق لتعزيز علاقات أستراليا ومصالحها الإقليمية.
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نشر في: 6/09/2023 7:52am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS