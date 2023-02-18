تسعى أستراليا لتسريع طلبات اللجوء من تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال فما الجديد؟

النقاط الرئيسية: تدرس الحكومة تسريع طلبات الحصول على تأشيرة من أولئك الموجودين في تركيا وسوريا التي دمرها الزلزال

يحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية في أعقاب الكارثة الطبيعية

قال متحدث باسم الحكومة إن مثل هذا الإجراء سيتم اتخاذه "على أساس كل حالة على حدة"

تحقق الحكومة الفيدرالية في كيفية قدرتها على تسريع عملية التأشيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى القدوم إلى أستراليا من المناطق التي دمرها الزلزال في تركيا وسوريا.





لقي أكثر من 41 ألف شخص مصرعهم نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة قبل أحد عشر يومًا.





ومن غير المعروف عدد الأشخاص المفقودين، لكن الملايين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث ترك العديد من الناجين بلا مأوى في درجات حرارة شبه متجمدة، في حين يستمر الشعور بالهزات الارتدادية.



Australia is looking at how it can expedite visa applications from those impacted by the devastating earthquake in Türkiye and Syria. Source: Getty / picture alliance وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها SBS التركية، فإن وزارة الشؤون الداخلية تدرس تسريع التأشيرات من أولئك الموجودين في المنطقة.





وقال متحدث باسم الإدارة إن مثل هذا الإجراء سيتم اتخاذه "على أساس كل حالة على حدة للأشخاص المتضررين من الزلازل".





وعلى الرغم من أنهم قالوا إن أوقات المعالجة تختلف باختلاف نوع التأشيرة وظروف مقدم الطلب، إلا أنهم قالوا إن "طلبات التأشيرة ذات الظروف الرحيمة والقهرية هي الأولوية لاتخاذ القرار".





وقال المتحدث إن جميع طالبي التأشيرات يجب أن يفيوا بمتطلبات تشريع الهجرة، والتي تتضمن "تقييماً صارماً" وفحوصات أمنية.





لم يكن هناك أي ذكر لأي زيادة أخرى في سقف الهجرة في أستراليا، والذي تم رفعه في ايلول/سبتمبر 2022 بمقدار 35000 إلى 195000.





ويعتبر جزء منها تأشيرات إنسانية قد يختار الأشخاص المتضررون من الزلزال التقدم للحصول عليها.





ويمكن للأشخاص من المناطق المتضررة الموجودين بالفعل في أستراليا وغير القادرين على العودة إلى ديارهم التقدم بطلب لتمديد إقامتهم مؤقتاً.



وأعاق الصراع جهود الإغاثة في شمال غرب سوريا، ويشعر الكثير من الناس هناك بالتخلي عنهم بينما تتجه المساعدات إلى أجزاء أخرى من منطقة الكوارث المترامية الأطراف.





وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إنها قلقة بشكل خاص بشأن رفاهية الناس في تلك المنطقة، حيث كان حوالي أربعة ملايين شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل وقوع الزلزال.





وانقطعت شحنات المساعدات من تركيا بالكامل في أعقاب الزلزال مباشرة، عندما تم إغلاق طريق تستخدمه الأمم المتحدة مؤقتاً.





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