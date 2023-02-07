زلزال تركيا وسوريا: مساعدات انسانية أسترالية بقيمة 10 ملايين دولار وحصيلة الضحايا ترتفع

185 هزة ارتدادية تبعت زلزال الاثنين في تركيا وسوريا

Turkey Earthquake

زلزال Source: AP / Mustafa Karali/AP/AAP Image

أعلنت الحكومة الاسترالية عن مساعدات انسانية بقيمة 10 ملايين دولار سيتم تقديمها الى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا عبر الصليب الاحمر ومنظمات الاغاثة الدولية.

يأتي ذلك فيما بلغت حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا حتى الساعة السابعة من صباح الاربعاء (توقيت الساحل الشرقي الاسترالي) أكثر من 7100 قتيل.

وأكدت مراكز المسج الجيولوجي حصول 185 هزة ارتدادية في تركيا وسوريا منذ زلزال يوم الثانين بلغ أشهدها 7.5 درجة.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر فيما بدأت فرق المساعدة والانقاذ بالوصول الى تركيا.

من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تعمل مع شركاء لها في سوريا لتقديم المساعدة للمنكوبين جراء الزلزال، على الرغم من أنها لا تعترف بالحكومة السورية، بعد أن أرسلت فريقي إنقاذ إلى تركيا المجاورة.

وقال ستيفن ألين الذي يقود الاستجابة الميدانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد)، إن الوكالة تعيد توجيه المساعدة التي كانت تُقدّم أصلًا لمساعدة السوريين المتضررين من الحرب.

وأكد لصحافيين "لدينا سلسلة كاملة من تدابير الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا في الوقت الحالي".

وأوضح أن المساعدة الأميركية في سوريا تساهم في جهود الإنقاذ وتقدم احتياجات عاجلة أخرى بما في ذلك توفير المأوى والطعام.

ورفض ذكر أسماء المنظمات غير الحكومية العاملة مع الولايات المتحدة في سوريا، وذلك للحفاظ على أمن العمليات.

إلا أنه أشار إلى أن معظم الدمار الذي خلفه زلزال الإثنين في سوريا، كان في مناطق خارج سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، الذي استعاد السيطرة على معظم أراضي البلاد بعد نزاع دامٍ مستمرّ منذ 2011.

وترفض الولايات المتحدة التطبيع مع الحكومة السورية بما في ذلك تقديم مساعدة مباشرة لإعادة إعمار البلاد مع الأسد الذي استأنف العلاقات مع دول عربية وكذلك مع تركيا.

وسبق أن أعلنت واشنطن أنها بصدد إرسال فريقَي إنقاذ إلى تركيا، الدولة الحليفة ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ألين إن الفريقين سيصلان صباح الأربعاء وسيتوجهان إلى مدينة أديامان، حيث كانت جهود البحث محدودة حتى الآن.

ويضمّ الفريقان القادمان على متن طائرتين من طراز "سي-130"، 158 عنصرًا و12 كلب أثر و77100 كلغ من المعدّات المتخصصة، وفق قول ألين.

وأكد متحدثًا من أنقرة، أن "في حال كانت هناك حاجة للمزيد من المساعدة في ما يخصّ السكان الذين شُردوا أو يحتاجون إلى مساعدة فورية، فنحن بالتأكيد على استعداد لتقديم ذلك".


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نشر في: 8/02/2023 7:50am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AFP

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