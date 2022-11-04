أكثر من 30 في المائة من الشركات الكبرى في أستراليا لم تدفع أية ضرائب على الإطلاق. فكيف حدث ذلك؟

النقاط الرئيسية: دفعت الشركات الكبرى ضريبة دخل إجمالية قدرها 68.9 مليار دولار في عام 2020/21

قال مكتب الضرائب إن هناك أسبابًا حقيقية لعدم دفع الشركات للضرائب - مثل تكبد خسارة محاسبية

في ميزانية أكتوبر ضخت الحكومة 200 مليون دولار إضافية لدعم موظفي مكافحة التهرب الضريبي

ساهمت أسعار السلع المرتفعة للغاية في رفع ضرائب الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكن أكثر من 30 في المائة من الشركات الكبرى لم تدفع أية ضرائب.





دفعت الشركات الكبرى ضريبة دخل إجمالية قدرها 68.9 مليار دولار في عام 2020/21 على الرغم من الآثار المستمرة لـ COVID-19 على الاقتصاد.





كان إجمالي 2020/21 أعلى بنسبة 19.8 في المائة عن العام السابق واعتمد على 2468 شركة مملوكة لأستراليين وأجانب.





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ومع ذلك، فإن حوالي 32 في المائة من الشركات - حوالي 800 شركة - لم تدفع أية ضرائب على الإطلاق.



تفوق قطاع التعدين على القطاعات الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أسعار خام الحديد القوية وحجم الصادرات المرتفع Source: AAP / April Fonti قال مكتب الضرائب إن هناك أسبابًا حقيقية لعدم دفع الشركات للضرائب - مثل تكبد خسارة محاسبية - ولكنه قال إنه يراقب عن كثب هذه الشركات.





قال مكتب الضرائب الأسترالي (ATO): «نولي اهتمامًا وثيقًا بالشركات التي لا تدفع الضرائب».





«نحن نخضع تلك الشركات التي تبلغ عن خسائر مستمرة على أساس سنوي لمرحلة إضافية من التدقيق».





قال مساعد وزير الخزانة أندرو لي إنه من المهم حقًا أن تدفع جميع الشركات حصتها العادلة من الضرائب.





وقال للصحفيين في كانبيرا إن الحكومة تركز على سد الثغرات الضريبية التي تستغلها الشركات متعددة الجنسيات.





وقال: «آخر شيء نريده هو اقتصاد تتنافس فيه الشركات على أساس من لديه أفضل دفتر ضرائب - وهذا لا يجعل اقتصادنا أقوى، وهذا ليس أساس نمو الإنتاجية».



في ميزانية أكتوبر ضخت الحكومة 200 مليون دولار إضافية لدعم موظفي مكافحة التهرب الضريبي.





وستساعد فرقة عمل معززة مكتب الضرائب في ملاحقة الشركات والأفراد الذين يتهربون من دفع الضرائب، حيث أظهرت أرقام ATO الصادرة في وقت سابق من الأسبوع أن الأستراليين مدينون بما يقرب من 45 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة.





ومع ذلك أبلغت ATO عن «مستويات عالية» من الامتثال الضريبي بين الشركات الكبرى.





وجد تقرير ضريبة الشركات الخاص بها أن التعدين تفوق على القطاعات الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أسعار خام الحديد القوية وحجم الصادرات المرتفع.





وزادت الضرائب المحصلة من خلال ضريبة إيجار الموارد البترولية وهي ضريبة الموارد الرئيسية على الغاز بنسبة 5 في المائة للسنة لتصل إلى 926 مليون دولار.





وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه مساهمة عادلة بالنظر إلى الارتفاع في أسعار السلع المعنية قال الدكتور لي إن الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير تسبق التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.



وقال مساعد وزير الخزانة أندرو لي إن الحكومة تركز على سد الثغرات الضريبية التي تستغلها الشركات متعددة الجنسيات، مثل قمع التخفيضات الضريبية على الإتاوات المدفوعة للسلطات القضائية المنخفضة أو الخالية من الضرائب. Source: AAP / Lukas Koch تعرضت الحكومة لضغوط للحصول على حصة أكبر من الأرباح المفاجئة التي تتمتع بها شركات الغاز بسبب الحظر المفروض على صادرات الوقود الأحفوري الروسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.





قال الدكتور لي إن الحكومة تنتظر رؤية نتائج مراجعة وزارة الخزانة التي تعمل بتكليف من وزير الخزانة السابق جوش فرايدنبرغ.





كما أدت تجارة التجزئة والجملة والخدمات إلى نمو ضرائب الشركات، مما يسلط الضوء على الانتعاش القوي للاقتصاد الأسترالي في مرحلة ما بعد الوباء.





لكن شركات التأمين تضررت من أحداث الفيضانات المستمرة في أجزاء من البلاد، مما أدى إلى انخفاض مساهمتها في الإيرادات الضريبية للشركات.





وكانت معظم الشركات الـ 468 2 المدرجة في تقرير الشفافية الضريبية مملوكة لأجانب (55.8 في المائة). وقد ساهموا بنسبة 22.9 في المائة من الضرائب.





وبلغت نسبة الكيانات العامة الأسترالية 22.8 في المائة وهي التي ساهمت بالجزء الأكبر من ضريبة الشركات المدفوعة (66.2 في المائة).





وشكلت الكيانات الأسترالية الخاصة 21.4 في المائة من دافعي ضرائب الشركات وساهمت بحوالي 10.9 في المائة من جميع الضرائب.





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