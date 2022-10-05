أنفقت أستراليا مئات الملايين من الدولارات لبناء مرافق كوفيد 19. ماذا سيحدث بعد أن تم إغلاقها؟

النقاط الرئيسية: لم تعد مرافق الحجر الصحي لكوفيد-19 والمصممة لهذا الغرض في ثلاث ولايات قيد الاستخدام

كلف بناء تلك المرافق أكثر من مليار دولار

لا يزال الغموض يلف مصير لك المرافق ولكن يبدو الآن أنها غير مستخدمة

لم تعد مرافق الحجر الصحي لكوفيد-19 والمصممة لهذا الغرض في ثلاث ولايات قيد الاستخدام مما يطرح أسئلة حول ما سيحدث لها.





بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من فتح أبوابها سيتم إغلاق مركز الحجر الصحي لكوفيد-19 الذي تم بناؤه لهذا الغرض في فيكتوريا في ميكلهام قريبًا.





وتم افتتاح المرفق في شباط/فبراير واستخدمه 2,168 شخصاً لأغراض العزل أثناء الوباء.





Advertisement

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق مماثل ل مركز في كوينزلاند في حين أن مرفق بولزبروك في غرب أستراليا لم يتم استخدامه بعد على الإطلاق.





الجدير بالذكر أن تكلفة بناء تلك المرافق بلغت أكثر من مليار دولار.



ما مصير تلك المرافق؟

كلّف بناء مركز العزل في ميكلهام في ضواحي ملبورن بولاية فيكتوريا 580 مليون دولار، بينما أفادت التقارير أن مركز بولزبروك للحجر الصحي في غرب أستراليا، والذي يقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا شمال شرق بيرث، كلف 400 مليون دولار.





في جلسة تقدير الميزانية في تموز/يوليو، حدّد نائب رئيس الوزراء في كوينزلاند ستيفن مايلز التكاليف المتوقعة لمنشأة كوينزلاند ويلكامب، التي تقع خارج توومبا، على بعد حوالي 130 كم غرب بريزبان، بأكثر من 220 مليون دولار.





وقد توقف ذلك المرفق عن استقبال الأشخاص في آب/أغسطس.





ولا يزال مصير تلك المرافق غامضاً، ولكن يبدو الآن أنها غير مستخدمة.



Victoria's quarantine hub at Mickleham opened in February and will close in October. Source: AAP في أيلول/سبتمبر، قال رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكجوان إن حكومة الولاية ستضمن صيانة منشأة بولزبروك بأمان والحفاظ عليها في للأشهر الـ 12 المقبلة قبل نقل مهام تشغيلها إلى الكومنولث.





وفقًا لبيان صادر عن حكومة ولاية فيكتوريا، يمكن النظر في الاستخدامات المحتملة الأخرى لمنشأة ميكلهام قبل بضعة أشهر من الموعد المحدد، بما في ذلك الإقامة في حالات الطوارئ قبل الصيف.





وقالت الحكومة إن المركز لا يزال يشكل أهمية بالغة إذا احتاجت فيكتوريا مرة أخرى إلى مرافق للحجر الصحي لحماية سكان فيكتوريا من الأوبئة.





وبالمثل، قالت حكومة كوينزلاند إن موكز العزل قد تم وضعه في الرعاية والصيانة ولكنه سيظل متاحًا في حالة تغيير قواعد الاستجابة للوباء وسيتم البحث في الاستخدامات البديلة للمنشأة.





وكانت تلك الولايات الوحيدة التي قامت ببناء مرافق مخصصة للحجر الصحي.





وقد تم تخصيص منشأة Howard Springs في المفاطعة الشمالية وتم تحويلها من مكان لإقامة العمال لتصبح مركزا للحجر الصحي أثناء الوباء. وهي مقفلة حاليا وتجري صيانتها من قبل إدارة البنية التحتية والتخطيط واللوجستيات ولكنها لا تزال على أهبة الاستعداد.





هذا واستخدمت الولايات والأقاليم الأخرى الفنادق كمرافق للحجر الصحي.



هل كان الأمر يستحق تلك التكلفة العالية؟

قال وزير الشرطة في فيكتوريا أنتوني كاربينز إن مركز الحجر الصحي الفيكتوري قد خدم غرضه في الحفاظ على سلامة الناس من COVID-19.





وقال إن «إغلاقها خطوة أخرى في تعافينا من الوباء».





«كانت أستراليا بحاجة إلى هذه المرافق أثناء انتشار الوباء لأول مرة - ولكن هذا المرفق المهم موجود الآن كضمان في حالة حدوث جائحة في المستقبل، أو لتوفير الإقامة في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية».





يقول البروفيسور تيم هاركورت، الأستاذ وكبير الاقتصاديين في جامعة التكنولوجيا في سيدني إن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تقييم ما إذا كان قد تم إنفاق مئات الملايين من الدولارات بشكل جيد.





«ولكن بعد ذلك هناك السؤال الاقتصادي، وهو ماذا يحدث إذا لم تقم ببنائها؟ ماذا يحدث إذا حدث وباء آخر في المستقبل - وهو أمر ممكن تمامًا - وقمت بهدمه وإعادة بنائه مرة أخرى، فمن المحتمل أن يكلف ذلك أكثر».





يقول البروفيسور هاركورت من الناحية الاقتصادية يمكن اعتبار المرافق «تكلفة باهظة».





وقال: «أعتقد سياسيًا أن الحكومة لم يكن لديها خيار عدم بنائه لذلك لا أعتقد أنهم كان لديهم الكثير من الخيارات».





«هي هنا الآن. يقول الاقتصاديون إن تكلفتها باهظة... لكنها أصبحت لدينا. دعونا نرى كيف يمكننا استخدامها».





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



