أستراليا تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مساعدة عسكرية جديدة لاوكرانيا بالتزامن مع مرور عام على الغزو الروسي للبلاد.





والمساعدات الجديدة عبارة عن طائرات بدون طيار تقدر قيمتها بحوالي 33 مليون دولار، بالإضافة إلى الدعم العسكري المقدم سابقا والبالغ أكثر من 510 دولارات.





لكن المعارضة الفيدرالية حثت أستراليا على فعل المزيد حيث دعا زعيم المعارضة بيتر داتون الحكومة إلى إعادة فتح سفارتها في كييف، كما فعلت 67 بعثة دبلوماسية أخرى، والحفاظ على مسارات "سخية وسهلة" للأوكرانيين الذين يحتاجون إلى الأمان في أستراليا.





من جانب آخر، دعت دول العالم إلى إحلال السلام خلال اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا.





هذا وتدخل الحرب الروسية ضد اوكرانيا اليوم عامها الثاني في وقت تأمل فيه أوكرانيا في تعميق العزلة الدبلوماسية لروسيا من خلال السعي للحصول على دعم من ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يضاهي - إن لم يكن أفضل - الدعم الذي تم تلقيه لعدة قرارات في العام الماضي.





وبينما أبلغت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة باربرا وودوارد الجمعية أنه يجب إنهاء الأعمال العدائية، كان وزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية، يان كنوتسون، أكثر تأكيدًا في ملاحظاته حيث ادان صراحة روسيا.





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