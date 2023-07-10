أستراليا تبرم صفقة دفاع تاريخية مع ألمانيا بقيمة مليار دولار

النقاط الرئيسية: التقى رئيس الوزراء مع المستشار الألماني أولاف شولز في برلين قبل قمة الناتو في ليتوانيا

أعلن السيد ألبانيزي أن أستراليا ستبيع مركبات مدرعة محلية الصنع إلى ألمانيا بموجب صفقة تصدير دفاعية بقيمة مليار دولار

سيتم بيع أكثر من 100 حاملة أسلحة ثقيلة من طراز Boxer مصنوعة في بريسبان إلى ألمانيا

ستقوم أستراليا بنشر طائرة E-7A Wedgetail تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية للدعم اللوجستي لأوكرانيا، لكنها لن تدخل المجال الجوي للدولة التي مزقتها الحرب.





وستساعد طائرات الإنذار المبكر والتحكم في حماية المراكز اللوجستية متعددة الجنسيات، لضمان التدفق المستمر للمساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا.





سيتم إرسال الطائرة كجزء من عملية كودو، والتي تشمل التزام قوات الدفاع الأسترالية بتدريب المجندين الأوكرانيين في المملكة المتحدة.



صفقة دفاع أستراليا مع ألمانيا

كما أعلن السيد ألبانيزي أن أستراليا ستبيع مركبات مدرعة محلية الصنع إلى ألمانيا بموجب صفقة تصدير دفاعية بقيمة مليار دولار.





التقى رئيس الوزراء مع المستشار الألماني أولاف شولز في برلين قبل قمة الناتو في ليتوانيا.





سيتم بيع أكثر من 100 حاملة أسلحة ثقيلة من طراز Boxer مصنوعة في بريسبان إلى ألمانيا، وهي واحدة من أكبر صفقات تصدير الدفاع في تاريخ أستراليا.





وقال للصحفيين في برلين «هذا جيد لدفاعنا، وهذا جيد لسيادتنا الوطنية، ولكنه جيد أيضًا لاقتصادنا».





وقال ألبانيزي إن بيع المركبات، الذي صنعتها شركة Rheinmetall الألمانية لصناعة معدات الدفاع، سيدر أكثر من مليار دولار للاقتصاد الأسترالي.



دعم أستراليا لأوكرانيا

ومن المتوقع أن تركز المحادثات مع الزعيم الألماني على التصنيع والطاقة النظيفة، فضلاً عن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والحرب في أوكرانيا.





أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عن حزمة لأوكرانيا بقيمة 110 مليون دولار، مما دفع المعارضة إلى الادعاء بأن دعم أستراليا يتضاءل.





وأكد رئيس الوزراء دعم أستراليا للحكومة والشعب الأوكرانيين.





وقال: «يتعلق الأمر بشعب أوكرانيا الذي يكافح للدفاع عن ديمقراطيته وسيادته».



اجتماعات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في قمة الناتو

ستشمل زيارة السيد ألبانيزي لأوروبا التي تستغرق ثلاثة أيام اجتماعًا مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكينز.





كما سيلتقي بقادة اليابان وكوريا الجنوبية، الذين تمت دعوتهم لحضور قمة الناتو.





ومن المقرر أن يناقش القادة الحرب في أوكرانيا، إلى جانب دور المنطقة في أوروبا.



وشكر سفير أوكرانيا في أستراليا فاسيل ميروشنشينكو السيد ألبانيزي على ريادته في دعم أوكرانيا، وقال إن بلاده ممتنة للمساعدات العسكرية والإنسانية.





ولم يتمكن من تأكيد الاجتماع المغلق بين رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم ذلك.





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