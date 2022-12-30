تحديثات كورونا: أستراليا "تراقب بحذر" تفشي كورونا لدى القادمين من الصين

النقاط الرئيسية استمرار حالات كوفيد-19 الجديدة في الانخفاض بنيو ساوث ويلز وفيكتوريا

أستراليا تراقب المسافرين القادمين من الصين لكن لم تتخذ أي إجراءات في الوقت الحالي

حثت السلطات المواطنين على الاحتفال برأس السنة بشكل آمن من كوفيد-19

سجلت نيو ساوث ويلز انخفاضًا آخر في حالات كوفيد-19 الجديدة هذا الأسبوع، حيث تم الإبلاغ عن 27,665 حالة انخفاضًا من 38,610 الأسبوع الماضي.





كما انخفض معدل الوفيات في الولاية بشكل كبير، حيث تم الإبلاغ عن 32 حالة، مقارنة بـ 78 في الأسبوع السابق.





وبالمثل، شهدت ولاية فيكتوريا انخفاضًا في كل من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا والوفيات هذا الأسبوع.





وسجلت فيكتوريا 16,568 حالة جديدة مقارنة مع 24,238 حالة في الأسبوع السابق، و 69 حالة وفاة مقارنة بـ 100 الأسبوع الماضي.



وعلى الصعيد الدولي، ستنهي الصين متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتبارًا من 8 يناير/كانون الثاني المقبل وستستأنف إصدار جوازات السفر للمسافرين في الخارج على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة محليا.





يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة اختبار كورونا الإلزامي للمسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من 5 يناير/كانون الثاني، وهي إجراءات مطبقة بالفعل في اليابان والهند وإيطاليا وتايوان.



ومن ناحيته، قال أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء في تصريح لـبرنامج Seven's Sunrise يوم الخميس إن الحكومة الأسترالية "تراقب" الوضع و "ستستجيب تباعا وفقًا للنصائح الصحية في هذا الأمر".





وعلق ألبانيزي موضحا "في الوقت الحالي، لم يطرأ أي تغيير على إرشادات السفر بين الصين وأستراليا".





هذا وقد لقي تصريح ألبانيزي تأييد بول كيلي كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، موضحًا أن المتحورات التي تسبب ارتفاعًا بعدد الإصابات في الصين، قد تفشت بالفعل في أستراليا في وقت سابق من هذا العام.





ومع ذلك، يرى دان تيهان وزير هجرة المعارضة أن الحكومة بحاجة إلى أن تكون شفافة في قراراتها، داعيًا إلى نشر المشورة الطبية في هذا الخصوص.





"أحد الأشياء التي فعلتها الحكومة السابقة هو التأكد من أن النصيحة الصحية تراعي سلامة الأستراليين أولاً".



ومع اقتراب الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، شجعت السلطات المواطنين على القيام بذلك بشكل آمن لتجنب التقاط عدوى كورونا خلال الاحتفال.





ومكن ضمن تلك الخطوات، الخضوع للفحص إذا كانت لديك أعراض، أو التجمع في الخارج أو في مناطق جيدة التهوية، أو ارتداء الكمامات كلما أمكن ذلك في حالة عدم قدرتك على التباعد الاجتماعي مع الآخرين.





كن على اطلاع دائم بالتطعيمات الخاصة بك وتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على أدوية ومضادات فيروس كورونا.





إذا لم تتمكن من الاتصال بطبيبك العام خلال العام الجديد، يمكنك الاتصال بخط المساعدة الوطني لفيروس كورونا على 1800 020 080.





هذه الخطوط مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال الاسبوع ويمكنها التحقق مما إذا كنت مؤهلاً لتناول الأدوية المضادة للفيروسات.



تتوفر خدمات المعلومات والطوارئ التالية خلال موسم العطلات:



Lifeline - 13 11 14 بالنسبة للأشخاص الصم أو ضعاف السمع ، أرسل رسالة نصية إلى Lifeline على الرقم 0477131144

بوابة شباب MindMap - 1800862111

الوصول إلى خدمات الصحة النفسية - 1800629354 أو 02 6205 1065

خدمة الدعم النفسي والانتحار - 1300659467

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