استراليا تمنح مواطني أرخبيل توفالو حق اللجوء المناخي

النقاط الرئيسية: وقّع رئيس وزراء توفالو كوسيا ناتانو ونظيره الاسترالي أنتوني ألبانيزي الاتفاق الذي يساعد على توفير ملاذ لسكان الأرخبيل البالغ عددهم 11 ألف نسمة

سيكون مواطنو توفالو قادرين على "العيش والدراسة والعمل في أستراليا" والحصول على "التعليم الأسترالي والرعاية الصحية والدخل الرئيسي ودعم الأسرة عند الوصول"

تعهدت أستراليا بموجب الاتفاق أيضا إنفاق 16 مليون دولار أسترالي لدعم الشواطئ المتقلصة في توفالو واستصلاح الأراضي

وقّع رئيس وزراء توفالو كوسيا ناتانو ونظيره الاسترالي أنتوني ألبانيزي الاتفاق الذي يساعد على توفير ملاذ لسكان الأرخبيل البالغ عددهم 11 ألف نسمة إذا تحقّقت أسوأ المخاوف واختفت جزر الأرخبيل المرجانية التسع تحت المياه.





وتعد توفالو من بين الدول الأكثر عرضة للخطر في العالم بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وقد اختفت اثنتين من جزرها حتى الآن، ويخشى العلماء أن يصبح الأرخبيل بأكمله غير صالح للسكن خلال الثمانين عاما المقبلة.





واعتبر ناتانو الاتفاق بمثابة "شعلة أمل" لبلاده المعرضة للخطر، قائلا إن العرض الذي تضمنه الاتفاق "مس قلوبنا بعمق".





وبموجب الاتفاق، سيكون مواطنو توفالو قادرين على "العيش والدراسة والعمل في أستراليا" والحصول على "التعليم الأسترالي والرعاية الصحية والدخل الرئيسي ودعم الأسرة عند الوصول".





ووصفت خبيرة قانون اللاجئين جين ماك آدم الاتفاق بأنه "رائد".



Tuvalu, made up of nine islands, is one of the countries most at risk from rising sea levels. Source: Getty وقالت الأستاذة في جامعة نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس "إنه أول اتفاق يتناول بشكل خاص الانتقال المرتبط بالمناخ".







وكانت نيوزيلندا طرحت في السابق فكرة منح دول جزر المحيط الهادئ "تأشيرة مناخية"، لكن تم غض النظر عنها خوفا من أن تؤدي إلى هجرة اقتصادية جماعية.





وتعهدت أستراليا بموجب الاتفاق أيضا إنفاق 16 مليون دولار أسترالي لدعم الشواطئ المتقلصة في توفالو واستصلاح الأراضي.





وأكد بيان مشترك "أن شعب توفالو يستحق خيار العيش والدراسة والعمل في مكان آخر، مع تفاقم آثار التغير المناخي".





ومن المرجح أن يُنظر إلى الاتفاق على أنه انتصار استراتيجي كبير لأستراليا التي تتنافس مع الصين لتعزيز نفوذها في منطقة المحيط الهادئ.



Albanese (left) said the Falepili Union had been negotiated quietly after Tuvalu's "gracious" request for assistance. Source: AAP / Mick Tsikas ويلزم الاتفاق أستراليا الدفاع عن توفالو في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة و"العدوان العسكري"، كما على أستراليا أن يكون لها دور في أي اتفاقات دفاع توقعها توفالو مع دول أخرى.





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