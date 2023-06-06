وزير الخزانة يوافق على قرار إلغاء التعامل بالشيكات في أستراليا

وضع وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشارلمز إمضائه على قرار منع التعامل بالشيكات في أستراليا كاحدى طرق التعاملات المالية.





وحدد القرار أن الشيكان لن يتم القبول كطريقة للتعامل المالي في أستراليا بعد عام 2023 أي في غضون سبع سنوات من الآن.





وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة التخلص التدريجي من الشيكات قبل نهاية العقد ضمن نطاق خطة الحكومة الفيدرالية لتحديث نظام المدفوعات في البلاد.





و يقول وزير الخزانة جيم تشالمرز إن اللوائح وقواعد التعامل المالي الأسترالية فشلت في مواكبة التطور في التمويل والتعاملات المالية."





واضاف، إن "سياساتنا ولوائحنا ما زالت متأخرة إذ أنها وضعت قبل تطوير نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول."



وأشار الوزير إلى إنه و في إطار خطة التحديث ، النقد آمن ومستمر في الوقت الحالي، ولكن "وسائل التعامل النقدي المكلفة مثل الشيكات ، لن تبقى خيارًا للدفع والتعامل المالي.





ويحضر تشارلمز اليوم (الأربعاء) تمؤتمراً مصرفياً حيث من المتوقع أن يؤكد فيه أن اقتصادات مماثلة للأقتثاد الاسترالي تمكنت بالفعل من الغاء الشيكات، وأن الوكالات الحكومية ستقود الطريق باستخدام أشكال جديدة من المدفوعات.





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