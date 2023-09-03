أستراليا تعتزم إرسال عناصر أمن إضافيين الى جزر سليمان

أعلنت أستراليا الأحد عزمها على إرسال عناصر إضافيين الى جزر سليمان للمساعدة في توفير الأمن خلال ألعاب المحيط الهادئ في تشرين الثاني/نوفمبر وانتخابات العام المقبل.





ونشرت كانبيرا عناصر أمن للمرة الأولى في هونيارا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد احتجاجات مناهضة للحكومة، قاموا بمساندة قوات الشرطة المحلية الى جانب عناصر آخرين من فيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا.





وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية في بيان "بناء لطلب حكومة جزر سليمان، مدّدت أستراليا مساهمتها في قوة مساعدة جزر سليمان حتى حزيران/يونيو 2024 للمساعدة في أمن الانتخابات العامة".





وأكد أن أستراليا "تفخر بأنها الشريك الأساسي في مجال الأمن لجزر سليمان، وستنشر عناصر أمن إضافيين لدعم ألعاب المحيط الهادئ في هونيارا".





ويأتي إعلان إرسال عناصر أستراليين إضافيين بعد أسابيع من توقيع جزر سليمان في تموز/يوليو اتفاقية أمنية مع الصين تتيح لها تعزيز حضورها الأمني في هونيارا، ما أثار قلق دول غربية من أن جزر سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، باتت أقرب الى نفوذ بكين.





وأعربت الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا عن قلقها بشأن الخطة، وحثّت بكين على نشر التفاصيل.





وشدد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوفاغاري على أن هذه الاتفاقية لا تشكّل تهديدا لمنطقة المحيط الهادئ.





ويتوقع أن يشارك خمسة آلاف رياضي في ألعاب المحيط الهادئ التي تنطلق في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة. أما الانتخابات العامة فمن المقرر إجراؤها مطلع العام 2024.



