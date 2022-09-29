وزيرة خارجية أستراليا تدعو إلى "تحقيق سريع ومستقل" في وفاة مهسا أميني والرئيس الإيراني يدين التظاهرات

النقاط الرئيسية: أثار مقتل مهسا أميني قبل أسبوعين مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران

خرجت مظاهرات في أكثر من 80 مدينة منذ وفاة الفتاة البالغة من العمر 22 عاما في منتصف سبتمبر/أيلول

أيدت السناتور وونغ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء "تحقيق محايد وفعال"

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ عن تأييدها لـ"تحقيق سريع ومستقل" في وفاة الشابة الإيرانية التي ماتت وهي رهن الاحتجاز من قبل الشرطة.





وقد أثار مقتل مهسا أميني قبل أسبوعين مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران حيث دعا المتظاهرون إلى وضع حد لحكم المؤسسة الدينية الإسلامية.





وخرجت مظاهرات في أكثر من 80 مدينة منذ وفاة الفتاة البالغة من العمر 22 عاما في منتصف سبتمبر/أيلول بعد أن ألقت شرطة الآداب التي تطبق قواعد اللباس القبض عليها لزيها "غير اللائق".





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في بيان على تويتر أيدت السناتور وونغ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء "تحقيق محايد وفعال" من قبل "سلطة مختصة ومستقلة".





وكتبت يوم الخميس أن "أستراليا تؤيد إجراء تحقيق سريع ومستقل في وفاة مهسا أميني."





نحن نقف مع النساء والفتيات الإيرانيات في كفاحهن من أجل المساواة".





وقال غوتيريش إنه يجب احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.





وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 41 شخصا بينهم أفراد من الشرطة وميليشيا موالية للحكومة قتلوا خلال الاحتجاجات.





لكن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية أبلغت عن ارتفاع عدد الوفيات.





يأتي هذا في الوقت الذي أدان فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "المشاغبين" الذين يقفون وراء موجة الاحتجاجات النسائية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.





وقال في مقابلة تلفزيونية: "يجب التعامل مع الذين شاركوا في أعمال الشغب بحسم وهذا مطلب الشعب".





وأضاف أن "العدو استهدف الوحدة الوطنية ويريد تأليب الناس على بعضهم البعض".





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