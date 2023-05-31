تحذيرات إلى أستراليا من أن مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان قد تضر بالتعاون مع أمريكا

النقاط الرئيسية: كشف تقرير بريريتون لعام 2020 عن أدلة موثوقة على جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان

تقديرات مجلس الشيوخ كشفت أن قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل لم ينقل التحذير الذي تلقاه من السفارة الأمريكية في كانبيرا

قال الجنرال كامبل إنه لا يوجد تأكيد على أن الولايات المتحدة ستفعّل القوانين فعليًا

تم تحذير أستراليا من أن الولايات المتحدة قد تقيد التعامل مع القوات الأسترالية بسبب مزاعم موثوقة بأنها ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.





لكن تقديرات مجلس الشيوخ كشفت أن قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل لم ينقل التحذير الذي تلقاه من السفارة الأمريكية في كانبيرا إلى الوزير السابق أو الحالي.





كشف تقرير بريريتون لعام 2020 عن أدلة موثوقة على جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان، بما في ذلك 39 جريمة قتل.





تلقى الجنرال كامبل رسالة من ملحق وزارة الدفاع الأمريكية بعد وقت قصير من نشرها، يحذر فيها من أن المزاعم قد تؤدي إلى قوانين ليهي - التي تمنع القوات المسلحة الأمريكية من العمل مع أو مساعدة القوات التي انتهكت حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب.





أخبر الجنرال كامبل اللجنة أن ذلك كان من المفروض أن ينطبق على فوج SAS وقيادة العمليات الخاصة المتورطة في جرائم حرب بحسب تقرير بريريتون.



لم ينقل أنجوس كامبل التحذير إلى وزرائه. وعندما سُئل عن سبب عدم نقل التحذير إلى وزير الدفاع آنذاك بيتر داتون، أو خليفته ريتشارد مارلز، قال الجنرال كامبل إنه لا يوجد تأكيد على أن الولايات المتحدة ستفعّل القوانين فعليًا.





وقالت السناتور المستقلة جاكي لامبي إنه كان ينبغي إبلاغ الوزراء والجمهور بما وصفته بـ «التهديد».





وقالت للجنرال: «لقد تجاوزت الحد المسموح به».



لا تعلق الولايات المتحدة علنًا على تطبيقها للقوانين، على الرغم من أن التقارير الإعلامية تشير إلى أنها فُرضت على وحدات عسكرية من عدد قليل من البلدان.





أكد الجنرال كامبل عدم وجود قوات أسترالية تخضع حاليًا لقيود، لكنه أقر بوجود «فترة احترازية نظرنا فيها إلى ترتيباتنا» بعد إصدار تقرير بريريتون.





وكشف أن أحد أعضاء قوة الدفاع الأسترالية قد تأثر بسبب مخاوف من «احتمال ظهور قضايا قانون ليهي».





ورفض الجنرال كامبل اقتراحات عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج بأن قراره بعدم الكشف عن التحذير يرقى إلى «مشكلة جسيمة تتمثل في انعدام الشفافية في جيشنا».





«هذه ليست الحقيقة».





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