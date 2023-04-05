جهود عالمية تسفر عن القبض على قراصنة إلكترونيين والاستيلاء على أحد أهم أسواق الويب المظلم

النقاط الرئيسية: وكالات إنفاذ القانون الدولية استولت على سوق على الويب المظلم مترامي الأطراف ويحظى بشعبية لدى مجرمي الإنترنت

قال مسؤولون في عدة دول إنه على سوق Genesis بيعت هويات أكثر من مليوني شخص

اعتقلت الشرطة 119 شخصًا في حملة ضخمة قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والشرطة الهولندية وشملت 17 دولة

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) إن وكالات إنفاذ القانون الدولية استولت على سوق على الويب المظلم مترامي الأطراف ويحظى بشعبية لدى مجرمي الإنترنت، في حملة متعددة الجنسيات أطلق عليها اسم «عملية كوكي مونستر».





وشاهد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سوق Genesis يوم الأربعاء شاشة تقول «تم الاستيلاء على هذا الموقع» و «عملية كوكي مونستر»، إلى جانب صورة لشخص يرتدي قلنسوة مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام جهاز كمبيوتر.





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كما تم رسم شعارات منظمات الشرطة الأوروبية والكندية والأسترالية في جميع أنحاء الموقع، إلى جانب شعار شركة الأمن السيبراني Qintel.





قال روب جونز، المدير العام لقيادة التهديدات في NCA: «نرى أن Genesis هو واحد من أهم أسواق الويب المظلم في العالم».



كما تم رسم شعارات منظمات الشرطة الأوروبية والكندية والأسترالية الأخرى عبر موقع Genesis Market الإلكتروني، إلى جانب موقع شركة Qintel للأمن السيبراني. Source: AAP, Press Association / Alamy قال مسؤولون في عدة دول إنه على سوق Genesis بيعت هويات أكثر من مليوني شخص مقابل أقل من 0.70 دولارًا، مما سمح للقراصنة باستهداف الحسابات المصرفية وتنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.





وقد اعتقلت الشرطة 119 شخصًا في حملة ضخمة قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والشرطة الهولندية وشملت 17 دولة.





كان موقع الويب مقره في روسيا، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، التي قالت إنها فرضت عقوبات على سوق Genesis.





وصرحت الشرطة الأوروبية Europol إن «عملية إنفاذ القانون غير المسبوقة» أدت إلى القضاء على «واحدة من أخطر الأسواق التي تبيع بيانات الحسابات المسروقة للقراصنة في جميع أنحاء العالم».





هذا وقد تم اتخاذ إجراءات ضد المجرمين في دول من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة وأكثر من 10 دول في أوروبا.





وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إن 24 شخصا اعتقلوا في بريطانيا. وتم القبض على 17 شخصًا آخر في هولندا.



لم ترد Qintel على الفور على رسائل تطلب التعليق ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين عن سوق Genesis.





وبدا مكتب التحقيقات الفيدرالي حريصًا على الحصول على معلومات عنهم أيضًا، قائلاً في إشعار المصادرة إن أي شخص كان على اتصال بهم يجب أن «يرسل لنا بريدًا إلكترونيًا، نحن مهتمون».





قالت لويز فيريت، المحللة في شركة الأمن السيبراني البريطانية Searchlight Cyber، إن سوق Genesis متخصصة في بيع المنتجات الرقمية، وخاصة «بصمات التصفح» التي يتم حصادها من أجهزة الكمبيوتر المصابة بالبرامج الضارة.





وقالت إنه نظرًا لأن بصمات الأصابع هذه غالبًا ما تتضمن بيانات الاعتماد وملفات تعريف الارتباط وعناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من تفاصيل المتصفح أو نظام التشغيل، يمكن للمجرمين استخدامها لتجاوز حلول مكافحة الاحتيال مثل المصادقة متعددة العوامل أو بصمات الجهاز.





من الجدير بالذكر أن السوق نشط منذ عام 2018.





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